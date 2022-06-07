Дмитра Глуховського, автора культового роману "Метро 2033", заочно заарештовано в РФ

Раніше в базі даних МВС з'явилася інформація про те, що Глуховський перебуває у федеральному розшуку у кримінальній справі

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Відомий російський письменник Дмитро Глуховський заочно заарештований у РФ. Міру запобіжного заходу обрали в Басманному суді Москви в межах кримінальної справи про поширення фейків про російську армію. Про це повідомляє Interfax.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

"13 травня суд обрав Глуховському запобіжний захід у вигляді взяття під варту заочно", — сказала прессекретарка суду.

Раніше в базі даних МВС Росії з'явилася інформація про розшук письменника. В базі зазначено, що Глухівський перебуває у федеральному розшуку у кримінальній справі. Про яку справу йдеться, не уточнюють.

Раніше сам Глуховський, писав в Instagram, що Слідчий комітет порушив стосовно нього справу за статтею про "фейки" про російську армію (частина 2 статті 207.3 КК РФ) За цією статтею йому може загрожувати покарання від 5 до 10 років позбавлення волі.

А свій заочний арешт він прокоментував просто, опублікувавши фото з коротким коментарем.

Фото: Скриншот

"Моя перша кримінальна справа! Мене звинувачують у дискредитації Збройних Сил РФ за пост в Інсті. Стаття 207.3, частина 2. Як обтяжливі обставини — звинувачення Президента РФ у розв'язанні війни з Україною. Готовий повторити все, що там сказано: "Зупиніть війну! Визнайте, що це війна проти цілого народу та зупиніть її", — написав письменник.

Дмитро Глуховський з початку вторгнення ЗС РФ в Україну писав антивоєнні пости та постив відео того, як російські війська руйнують українські міста. Також він писав про втрати російських солдатів, тоді як уряд РФ ще їх категорично заперечував, а також розповідав про вбивства мирних українців.

Раніше письменник давав інтерв'ю, в яких повідомив, що не в Росії. "Я прирікаю себе на справжню політеміграцію. На те, щоб не мати можливості жити в Росії, поки живий Путін", — говорив Глуховський. У письменника є громадянство Ізраїлю, а також дозвіл на проживання в Іспанії та Німеччині. Має квартиру в Барселоні.

"Російська зовнішня політика останніх років — це купання п'яного ведевешника у світовому фонтані. Тепер висновок зроблений так, що з путінською Росією домовитися не можна, отже, її треба оточити і послабити настільки, щоб вона принаймні не змогла вести війн. Те, що постраждають прості люди, — не мета, а супутня шкода", — зазначав Глуховський. На його думку, Росія вже програла цю війну, а коли Путін піде, то РФ "струсять такі тектонічні процеси", запущені багаторічним президентом, що цілісність і існування країни можуть опинитися під загрозою.

[ + – ] Виступ Дмитра Глуховського на КомікКоні Фото: Instagram glukhovsky

Нагадаємо, Дмитро Глуховський — письменник і журналіст, автор культового постапокаліптичного роману "Метро 2033", за яким українська студія 4A Games у 2006 році випустила популярну комп'ютерну гру. Також написав романи "Пост", Текст", "Сутінки" та сценарій до серіалу "Топі".