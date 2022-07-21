Марина Овсянникова несколько лет работала на Минобороны РФ, – СМИ

В базах данных пенсионного фонда России есть информация о работе журналистки на войсковую часть 11114. Марина Овсянникова минимум 3 года совмещала работу на "Первом канале" и на Минобороны РФ.

Бывшая редактор российского пропагандистского "Первого канала" Марина Овсянникова работала в структурах министерства обороны РФ и воинских частей. Об этом пишет "Медиакиллер" со ссылкой на внутренние базы данных налоговой службы и пенсионного фонда РФ.

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В интервью главному редактору либерального издания New Times Евгении Альбац от 4 апреля Овсянникова упоминает факт работы в министерстве обороны РФ. Речь шла об агентстве "Военинформ", которое занималось созданием небольших телевизионных роликов.

"Я там совсем недолго проработала и попала на Первый канал. Началась война в Ираке, они искали людей, которые просто будут отсматривать картинку CNN и "Аль-Джазиры" и расшифровывать, записывать, что там происходит", – объяснила она.

[ + – ] Овсянникова говорит, что прошел почти год, пока ее взяли в штат Первого канала Фото: Соцсети

Пропагандистка утверждает, что с ней работало три человека, с которыми подписали временный контракт. После этого Овсянникова еще долго стажировалась.

"Почти год прошел, пока меня взяли непосредственно в штат Первого канала", – заявила журналистка.

В базах данных налоговых и пенсионного фонда России можно увидеть, что сотрудничество Овсянниковой с минобороны РФ было не временным контрактом, а полноценной работой. С 10 июня по 30 сентября 2003 года Овсянникова работала на войсковую часть 11114.

"Только вот к тому моменту она уже работала на Первом канале. И не стажировалась, а именно работала. Год получения дохода от министерства обороны у нее стоит 2006. Три года минимум, уже будучи устроенной на Первый канал, Овсянникова работала с Минобороны. По каким вопросам — не уточняется", – указали журналисты.

Напомним, что 17 июля Овсянникову задержали полицейские возле ее дома в Подмосковье. Адвокат журналистки Дмитрий Захватов не знал, куда ее увезли.

Ранее Марина Овсянникова заявила об уходе из немецкого издания Die Welt и планах написать книгу об Украине. Из-за незнания немецкого языка ей было сложно работать, но потом она "переросла это и пришло время двигаться дальше".