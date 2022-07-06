Как я "убегала" из Украины: пропагандистка Марина Овсянникова хочет написать книгу

Бывшая редактор российского "Первого канала" проработала в немецком издании Die Welt всего 3 месяца. По мнению женщины, спецслужбы РФ создали против нее волну хейта и истерии.

Бывшая редактор российского пропагандистского "Первого канала" Марина Овсянникова собирается уйти из немецкого издания Die Welt и писать книгу об Украине. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналe "Ходорковский Live".

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Немецкое издание, по версии пропагандистки, заключило с ней контракт на 3 месяца, чтобы ее поддержать. Из-за незнания немецкого языка Овсянниковой было сложно работать, но она вдруг "переросла это и уже пришло время двигаться дальше".

"Мы сели, поговорили о том, что мне нужно двигаться дальше, не сидеть там. Было предложение продолжить контракт но я отказалась. Я работаю над небольшим документальным фильмом. Может займусь развитием своего YouTube-канала. Я сейчас в поиске, я напишу книгу. Мне есть чем заняться" , – рассказала она.

Ведущие уточнили, будет ли эта книга об Украине. На это бывшая редактор ответила, что напишет "о жизненных ситуациях и как она убегала из Украины".

События этих четырех месяцев напоминали голливудский триллер, сказала она.

"Вы не представляете, с чем мне пришлось столкнуться, когда я посетила Украину. Мне пришлось убегать, прячась на заднем сиденье автомобиля. Я думаю, были брошены все усилия наших спецслужб на создание этой волны хейта и истерии в мой адрес. Все было довольно драматично, есть о чем писать" , – объяснила пропагандистка.

Вынужденно вернулась в РФ – история "славы" Марины Овсянниковой

Пропагандистка Марина Овсянникова стала знаменитой 14 марта. Она вышла в студию программы "Время" во время эфира с плакатом "Нет войне". Журналистка получила штраф в 30 тыс. рублей.

Далее против Овсянниковой возбудили дело по статье о "дискредитации вооруженных сил России", которая предусматривает штраф от 30 до 50 тыс. рублей

Позже женщина уволилась с канала и устроилась внештатным автором немецкого издания Die Welt. Овсянникова думала провести в Киеве пресс-конференцию, но идею отменили из-за возмущения украинской общественности.

После фиаско с пиаром в Киеве 4 июня журналистка отправилась в Одессу. "Московская мерзость продолжает колесить по Украине. В этот раз она приехала в "родную Одессу", — прокомментировал ее визит глава местной ОВА Сергей Братчук.

Овсянникова 4 июля объявила о "вынужденном" возвращении в Россию, около трех месяцев она проживала в Европе. 5 июля она должна была отстаивать в суде родительские права. Бывший муж Овсянниковой, работник другого пропагандистского телеканала RT, хочет, чтобы дети остались с ним в Москве.