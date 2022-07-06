Як я "втікала" з України: пропагандистка Марина Овсяннікова хоче написати книгу

Колишня редакторка російського "Першого каналу" пропрацювала в німецькому виданні Die Welt усього 3 місяці. На думку жінки, спецслужби РФ створили проти неї хвилю хейту та істерії.

Колишня редакторка російського пропагандистського "Першого каналу" Марина Овсяннікова збирається піти з німецького видання Die Welt і писати книгу про Україну. Про це вона розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу "Ходорковский Live".

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Німецьке видання за версією пропагандистки уклало з нею контракт на 3 місяці, щоб її підтримати. Через незнання німецької мови Овсянніковій було складно працювати, але вона раптом "переросла це й уже настав час рухатися далі".

"Ми сіли, поговорили про те, що мені треба рухатися далі, не сидіти там. Була пропозиція продовжити контракт, але я відмовилася. Я працюю над невеликим документальним фільмом. Може займуся розвитком свого YouTube-каналу. Я зараз у пошуку, я напишу книгу. Мені є чим зайнятися", — розповіла вона.

Ведучі уточнили, чи буде ця книга про Україну. На це колишня редакторка відповіла, що напише "про життєві ситуації і як вона тікала з України".

Події цих чотирьох місяців нагадували голлівудський трилер, сказала вона.

"Ви не уявляєте, з чим мені довелося зіткнутися, коли я відвідала Україну. Мені довелося тікати, ховаючись на задньому сидінні автомобіля. Я думаю, були кинуті всі зусилля наших спецслужб на створення цієї хвилі хейту та істерії на мою адресу. Все було досить драматично, є про що писати", — пояснила пропагандистка.

Вимушено повернулася у Росію — історія "слави" Марини Овсяннікової

Пропагандистка Марина Овсяннікова стала знаменитою 14 березня. Вона вийшла у студію програми "Время" під час ефіру з плакатом "Нет войне". Журналістка отримала штраф 30 тис. рублів.

Далі проти Овсяннікової порушили справу за статтею про "дискредитацію збройних сил Росії", яка передбачає штраф від 30 до 50 тис. рублів

Пізніше жінка звільнилася з каналу та влаштувалася позаштатним автором німецького видання Die Welt. Овсяннікова думала провести у Києві пресконференцію, але ідею скасували через обурення української громадськості.

Після фіаско з піаром у Києві 4 червня журналістка вирушила до Одеси. "Московська мерзота продовжує їздити Україною. Цього разу вона приїхала до "рідної Одеси", — прокоментував її візит голова місцевої ОВА Сергій Братчук.

Овсяннікова 4 липня оголосила про "вимушене" повернення до Росії, майже три місяці вона проживала в Європі. 5 липня вона мала відстоювати в суді батьківські права. Колишній чоловік Овсяннікова, працівник іншого пропагандистського телеканалу RT, хоче, щоб діти залишилися з ним у Москві.