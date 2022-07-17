Экс-сотрудницу Первого канала Марина Овсянникову задержала полиция

Полиция Московской области поджидала журналистку возле ее дома.

В Подмосковье возле своего дома задержана бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова. Фото, где ее уводит в машину полиция, журналистка опубликовала в своем телеграмм-канале.

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Новость об этом каналу "Можем объяснить" подтвердил и адвокат журналистки Дмитрий Захватов. По его словам, ему неизвестно, куда ее увезли, и где она сейчас.

Об Овсянниковой заговорили после того, как 14 марта, в в первые недели войны России против Украины, она ворвалась в эфир программы "Время" на Первом канале с антивоенным плакатом. На нем было написано "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". После этого администрация канала обвинила ее предательстве, а суд оштрафовал на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ и видео с призывом устраивать массовые протесты. Катерина Андреева, ведущая программы "Время", раскритиковала свою коллегу.

После увольнения с канала Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt, откуда ушла в начале июля. По мнению женщины, спецслужбы РФ создали против нее волну хейта и истерии.

15 июля журналистка провела одиночный пикет на Софийской набережной напротив Кремля. Она держала в руках плакат со словами: "Путин – убийца. Его солдаты – фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?". У ее ног лежали окровавленные куклы.

На задержание Овсянниковой уже отреагировала Ксения Собчак.

"Мое чувство как и прежде — жалость. Человек от отчаяния пошел на заклание. А отчаяние это – от давления всей этой активной светлоликой толпы, которая добилась ее увольнения в Германии. Человек сделал смелый шаг, но душевного порыва им оказалось недостаточно. Могла ли она остаться в Германии работать, гореть своей борьбой, примирится со своим прошлым (если она за него чувствовала себя виноватой)? Могла. Но ей не дали. Вот он результат. Я не считаю, что она неискренна. Но эта искренность очевидно отчаянная", – написала она.

Напомним, Овсянникова приехала в Украину, однако тут ей оказались не рады и даже обвинили в работе на ФСБ. После "приключений" в нашей стране, выслушав множество нелестных высказываний о себе, Овсянникова в очередной раз сменила точку зрения. Она назвала себя украинкой, заявила, что россияне несут коллективную ответственность за войну, признала, что украинцы и россияне не являются братскими народами, призвала усилить санкции против России и заверила, что не является агентом ФСБ. В планах журналистки – запустить свой канал на YouTube и даже написать книгу.