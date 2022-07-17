Ексспівробітницю Першого каналу Марину Овсяннікову затримала поліція

Поліція Московської області чекала на журналістку біля її будинку.

У Підмосков'ї біля свого будинку затримали колишню редакторку Першого каналу Марину Овсяннікову. Фото, де її веде до машини поліція, журналістка опублікувала у своєму телеграм-каналі.

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Новину про це каналу "Можемо пояснити" підтвердив і адвокат журналістки Дмитро Захватов. За його словами, йому невідомо, куди її відвезли і де вона зараз.

Про Овсяннікову заговорили після того, як 14 березня, у перші тижні війни Росії проти України, вона увірвалася в ефір програми "Время" на Першому каналі з антивоєнним плакатом. На ньому було написано "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть". Після цього адміністрація каналу звинуватила її у зраді, а суд оштрафував на 30 тисяч рублів за дискредитацію ЗС РФ та відео із закликом влаштовувати масові протести. Катерина Андрєєва, ведуча програми "Время", розкритикувала свою колегу.

Після звільнення з каналу Овсяннікова стала позаштатним кореспондентом німецької газети Die Welt, звідки пішла на початку липня. На думку жінки, спецслужби РФ створили проти неї хвилю хейту та істерії.

15 липня журналістка провела одиночний пікет на Софійській набережній навпроти Кремля. Вона тримала в руках плакат зі словами: "Путін — вбивця. Його солдати — фашисти. 352 дитини загинули. Скільки ще має загинути дітей, щоб ви зупинилися?" Біля її ніг лежали закривавлені ляльки.

На затримання Овсяннікової вже відреагувала Ксенія Собчак.

"Моє почуття як і раніше — жалість. Людина від розпачу пішла на заклання. А відчай це — від тиску всього цього активного світлоликого натовпу, який добився його звільнення в Німеччині. Людина зробила сміливий крок, але душевного пориву їм виявилося недостатньо. Чи могла вона залишитися в Німеччині працювати, горіти своєю боротьбою, примириться зі своїм минулим (якщо вона за нього відчувала себе винною)? Могла. Але їй не дали. Ось він результат. Я не вважаю, що вона нещира. Але ця щирість очевидно запекла" написала вона.

Нагадаємо, Овсяннікова приїхала в Україну, проте тут їй виявилися не раді і навіть звинуватили у роботі на ФСБ. Після "пригод" у нашій країні, вислухавши безліч невтішних висловлювань про себе, Овсяннікова вкотре змінила точку зору. Вона назвала себе українкою, заявила, що росіяни несуть колективну відповідальність за війну, визнала, що українці та росіяни не є братніми народами, закликала посилити санкції проти Росії та запевнила, що не є агентом ФСБ. У планах журналістки — запустити свій канал на YouTube і навіть написати книгу.