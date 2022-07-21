Марина Овсяннікова кілька років працювала на Міноборони РФ, – ЗМІ

У базах даних пенсійного фонду Росії є інформація про роботу журналістки на військову частину 11114. Марина Овсяннікова мінімум 3 роки поєднувала роботу на "Першому каналі" та на Міноборони РФ.

Колишня редакторка російського пропагандистського "Першого каналу" Марина Овсяннікова працювала в структурах міністерства оборони РФ та військових частин. Про це пише "Медіакілер" з посиланням на внутрішні бази даних податкової служби та пенсійного фонду РФ.

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В інтерв'ю головній редакторці ліберального видання New Times Євгенії Альбац від 4 квітня Овсяннікова згадує факт роботи в міністерстві оборони РФ. Йшлося про агентство "Военинформ", яке займалося створенням невеликих телевізійних роликів.

"Я там зовсім недовго пропрацювала і потрапила на Перший канал. Почалася війна в Іраку, вони шукали людей, які просто переглядатимуть картинку CNN та "Аль-Джазіри" і розшифровуватимуть, записуватимуть, що там відбувається", — пояснила вона.

[ + – ] Овсяннікова каже, що пройшов майже рік, поки її взяли у штат "Першого каналу" Фото: Соцсети

Пропагандистка стверджує, що з нею працювало троє людей, з якими підписали тимчасовий контракт. Після цього Овсяннікова ще довго стажувалася.

"Майже рік минув, поки мене взяли безпосередньо до штату Першого каналу", — заявила журналістка.

У базах даних податкових та пенсійного фонду Росії можна побачити, що співробітництво Овсяннікова з міноборони РФ було не тимчасовим контрактом, а повноцінною роботою. З 10 червня по 30 вересня 2003 року Овсяннікова працювала на військову частину 11114.

"Тільки ось на той момент вона вже працювала на Першому каналі. І не стажувалася, а саме працювала. Рік отримання доходу від міністерства оборони в неї стоїть 2006. Три роки мінімум, будучи влаштованою на Перший канал, Овсяннікова працювала з Міноборони. За якими питанням — не уточнюється", — зазначили журналісти.

Нагадаємо, що 17 липня Овсяннікову затримали поліцейські біля її будинку в Підмосков'ї. Адвокат журналістки Дмитро Захватов не знав, куди її забрали.

Раніше Марина Овсяннікова заявила про звільнення з німецького видання Die Welt і плани написати книгу про Україну. Через незнання німецької мови їй було складно працювати, але потім вона "переросла це і настав час рухатися далі".