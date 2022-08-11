Экс-сотрудницу "Первого канала" Овсянникову отправили под домашний арест в РФ (фото)

В зале суда женщина устроила скандал и успела развернуть антивоенный плакат.

Российскую журналистку, пропагандистку и экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову 11 августа Басманный суд (Москва, РФ) отправил под домашний арест. Об этом сообщил адвокат журналистки Дмитрий Захватов в своем Телеграм-канале.

Под домашним арестом Овсянникова, которой в России инкриминируют распространение неправдивой информации об ВС РФ, пробудет до 9 октября.

Ее защитник также рассказал в своем Телеграм-канале о том, как проходил суд над экс-редактором Первого канала.

"Даже Андрея Романовича Чикатило так не охраняли в суде. Марину посадили в клетку, вокруг которой выстроились четверо мордоворотов в полицейской форме", — написал Захватов.

Сама Овсянникова находилась в специальном стеклянном помещении ("аквариуме") на скамье подсудимых. На судебное заседание женщина надела светлый костюм. Она выглядела несколько неухоженной из-за отсутствия прически и отросших темных корней волос.

Перед тем, как уйти из зала суда, Марина Овсянникова успела развернуть плакат с надписью "Пусть убитые дети снятся вам по ночам".

[ + – ] Марина Овсянникова в суде развернула антивоенный плакат Фото: Медиазона

Что этому предшествовало

15 июля 2022 года Марина Овсянникова вышла на пикет на Софийскую набережную с плакатом "Путин – убийца, его солдаты – фашисты". Возле себя на асфальте она положила игрушки, испачканные в красной краске.

Изначально эта акция прошла для нее без последствий. И только 10 августа в дом к журналистке пришли силовики с ордером на обыск.

По словам самой Овсянниковой, ее увезли на допрос в Следственный комитет и даже не дали позвонить адвокату. Ночь женщина провела в следственном изоляторе на Петровке. А в среду 11 августа состоялся суд, на котором Овсянниковой избрали меру пресечения.

Ее обвиняют в распространении фейков об российской армии. Если вину Овсянниковой докажут, ей грозит до 10 лет колонии.

Чем известна Овсянникова

Овсянникова — российская тележурналистка и пропагандистка, работавшая редактором международной смены службы городов на "Первом канале". С апреля по июль 2022 года — внештатный корреспондент немецкого издания Die Welt.

Родилась 19 июня 1978 года в Одессе. Мать — русская, химик-технолог по образованию, а отец — украинец, умер в Одессе, когда Овсянниковой было пять месяцев. У Овсянниковой есть две двоюродные сестры проживающие в Украине.

До 2018 года была замужем за Игорем В. Овсянниковым, работавшим вместе с ней на Первом канале. Есть двое детей — сыну 17 лет, а дочери — 11 лет.

Получила известность после того, как 14 марта 2022 года в прямом эфире программы "Время" на "Первом канале" появилась с протестным плакатом против вторжения России на Украину.

После демарша Марина Овсянникова утверждала, что ей приходится скрываться у своих друзей, но покидать Москву она не планировала. Позже бывшая сотрудница "1 канала" сменила риторику и призывала отменить санкции против России, из-за которых, по мнению корреспондента, страдают простые россияне.

11 апреля стало известно, что Марина Овсянникова после увольнения с федерального канала нашла себе новую работу в ЕС. Российская журналистка устроилась на должность внештатного корреспондента немецкого издания Die Welt, на которой обещала освещать полномасштабную войну РФ против Украины.

После этого Овсянникова даже сделала попытку выступить в Украине. Но пресс-конференция так и не состоялась.

Напомним, Овсянникова ранее сообщила журналистам, что утром 10 августа к ней домой пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. В отношении пропагандистки открыли уголовное дело по статье о "дискредитации российской армии", за что предусмотрено максимальное наказание в 15 лет заключения.

Кроме того, Фокус писал, что Марина Овсянникова несколько лет работала на Минобороны РФ. В базах данных пенсионного фонда России есть информация о работе журналистки на войсковую часть 11114. Марина Овсянникова минимум 3 года совмещала работу на "Первом канале" и на Минобороны РФ.