Колишня журналістка "Першого каналу" Марина Овсяннікова втекла з-під домашнього арешту

Колишній чоловік Овсяннікової розповів, що вона зникла у невідомому напрямку разом з 11-річною дочкою.

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Марина Овсяннікова, колишня співробітниця російського "Первого канала", втекла з-під домашнього арешту разом з 11-річною дочкою. Про це пише Newtimes.

Її колишній чоловік, оператор каналу RT, заявив, що не знає, куди вона зникла.

"Минулої ночі моя колишня дружина залишила місце, яке суд визначив їй для домашнього арешту, і разом із моєю 11-річною дочкою зникла в невідомому напрямку", — заявив ексчоловік.

Раніше Овсяннікова заявляла, що хотіла виїхати з Росії разом із донькою. Ігор Овсянніков наклав заборону на вивезення дитини. До того ж, дівчинка не має закордонного паспорта.

Раніше він заявляв, що Марина "викрала" дитину, вона не ходила до школи, спілкувалися вони лише по телефону, а звернення до поліції результатів не дало. Старший син пари вже мешкає з батьком.

Нагадаємо, Марина Овсяннікова опинилася під домашнім арештом до 9 жовтня після того, як вийшла на одиночний антивоєнний пікет на Софійській набережній 15 липня. Вона вийшла до Кремля з плакатом, на якому були фото загиблих в Україні дітей та напис: "Скільки ще має загинути дітей, щоб ви зупинилися?"

[ + – ] Поодинокий пікет Марини Овсяннікової Фото: Соцсети

Раніше Овсяннікову двічі штрафували за адміністративною статтею про "дискредитацію російської армії". Вперше, коли виступила біля суду, де заарештували політика Іллю Яшина, вдруге, коли вона написала антивоєнний допис у соцмережах.

Марина Овсяннікова прославилася після того, як 14 березня вийшла за спиною ведучої Катерини Андрєєвої прямо в прямому ефірі з плакатом "NO WAR (ні війні). Зупиніть війну, не вірте пропаганді, тут вам брешуть. Russians against war (росіяни проти війни)". З "Первого канала" вона після звільнилася, нібито "за власним бажанням".

Її оштрафували на 30 тисяч рублів за організацію неузгодженого публічного заходу (ч. 2 ст. 20.2.КоАП), а потім вона поїхала з РФ у Німеччину, де влаштувалася на роботу на канал Die Welt, але на початку липня вона повернулася до Росії, пояснивши це сімейними обставинами та закінченням контракту. У Німеччині вона пропрацювала лише три місяці.

Овсяннікова навіть встигла побувати в Україні, де її прийняли не надто тепло. Після чого вона вибухнула дописом, у якому повідомила, що їй "чудом вдалося виїхати".

Тепер вона збирається описати свої "пригоди" у книзі мемуарів. Книга називатиметься "Як я тікала з України".