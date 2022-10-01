Бывшая журналистка "Первого канала" Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста

Ее бывший муж рассказал, что она исчезла в неизвестном направлении вместе с 11-летней дочерью

Related video

Марина Овсянникова, бывшая сотрудница российского "Первого канала", сбежала из-под домашнего ареста вместе с 11-летней дочерью. Об этом пишет Newtimes.

Ее бывший муж, оператор канала RT заявил, что не знает, куда она исчезла.

"Минувшей ночью моя бывшая жена покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста, и вместе с моей 11-летней дочерью скрылась в неизвестном направлении", — заявил экс-супруг.

Ранее Овсянникова заявляла, что хотела уехать из России вместе с дочкой. Игорь Овсянников наложил запрет на вывоз ребенка. К тому же, у девочки нет загранпаспорта.

Ранее он заявлял, что Марина "похитила" ребенка, она не ходила в школу, общались они только по телефону, а обращение в полицию результатов не дало. Старший сын пары уже живет с отцом.

Напомним, Марина Овсянникова оказалась под домашним арестом до 9 октября после того, как вышла на одиночный антивоенный пикет на Софийской набережной 15 июля. Она вышла к Кремлю с плакатом, на котором были фотографии погибших в Украине детей и надпись: "Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?".

[ + – ] Одиночный пикет Марины Овсянниковой Фото: Соцсети

Ранее Овсянникову дважды штрафовали по административной статье о "дискредитации российской армии". В первый раз, когда выступила у суда, где был арестован политик Илья Яшин, во второй, когда она написала антивоенный пост в соцсетях.

Марина Овсянникова прославилась после того, как 14 марта вышла за спиной ведущей Екатерины Андреевой прямо в прямом эфире с плакатом "NO WAR (нет войне). Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут. Russians against war (россияне против войны)". С "Первого канала" она после уволилась, якобы "по собственному желанию".

Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за организацию несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2.КоАП), а затем она уехала из РФ в Германию, где устроилась на работу на канал Die Welt, но в начале июля она вернулась в Россию, объяснив это семейными обстоятельствами и окончанием контракта. В Германии она проработала только три месяца.

Овсянникова даже успела побывать в Украине, где ее приняли не слишком тепло. После чего она разразилась постом, в котором сообщила, что ей "чудом удалось уехать".

Теперь она собирается описать свои "злоключения" в книге мемуаров. Книга будет называться "Как я убегала из Украины".