Журналистку Марину Овсянникову в РФ заочно приговорили к 8,5 годам за "военные фейки"

Экс-редактор "Первого канала" заявила, что не признает себя виновной. Местонахождение журналистки после побега из России остается неизвестным.

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Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего редактора программы "Время" на "Первом канале" российского телевидения Марину Овсянникову к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима и запретом администрировать интернет-ресурсы в течение 4 лет после освобождения. В среду, 4 октября, Овсянникова признана виновной по статье о дискредитации российской армии и распространении фейков о войне в Украине по мотивам политической ненависти. Суд был вынужден вынести заочный приговор, так как текущее местонахождение Овсянниковой неизвестно. Об этом сообщает русская служба BBC.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал одиночный пикет журналистки в июле 2022 года, когда она вышла на Софийскую набережную напротив Кремля с антивоенным плакатом.

"Путин – убийца. Его солдаты – фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?" – было написано на плакате.

Одиночный пикет Овсянниковой на Софийской набережной Фото: Марина Овсянникова/телеграм

Обвинение квалифицировало действия Овсянниковой как "создание реальной угрозы формирования в обществе негативного отношения к российской армии".

Свидетелями обвинения в суде выступили сотрудники управления по противодействию экстремизму МВД России, а также члены бывший муж, сын и мать Овсянниковой.

Что известно о Марине Овсянниковой

О Марине Овсянниковой заговорили в марте 2022 года, когда она ворвалась в эфир программы "Время" на "Первом канале" и за спиной телеведущей Екатерины Андреевой развернула плакат с надписью "Нет войне".

Акция протеста Овсянниковой в эфире программы "Время" Фото: Скриншот

После этого демарша Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей за "организацию несогласованной публичной акции" и уволили с "Первого канала".

После этого она уехала в Германию, где стала внештатным автором немецкого издания Die Welt, но через несколько месяцев вернулась в Россию.

После пикета на Софийской набережной, Овсянникова была задержана и отправлена под домашний арест. Но 1 октября, за неделю до окончания срока ареста, журналистка сбежала из страны вместе с дочерью и в настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Накануне заседания суда Овсянникова заявила, что не признает свою вину и не отказывается ни от одного своего слова.

"Я сделала в своей жизни очень тяжелый, но единственно правильный моральный выбор и уже заплатила за это достаточно высокую цену. Наказанием для меня стало изгнание без возможности вернуться на Родину", – говорится в заявлении.

Напомним, 15 сентября телеведущую Машу Ефросинину заочно приговорили к семи годам колонии за "распространение заведомо ложной информации об убийствах мирных жителей".