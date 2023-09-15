Машу Єфросиніну в Росії заочно засудили до семи років колонії

Басманний районний суд Москви звинуватив телеведучу Марію Єфросиніну в "поширенні військових "фейків" про російську армію з мотивів політичної ненависті".

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Машу Єфросиніну заочно засудили до семи років колонії в Росії. Єфросиніну в Басманному районному суді звинуватили, зокрема, "у поширенні завідомо неправдивої інформації про вбивства мирних жителів" (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 КК РФ). Раніше її також заочно заарештували, оголосивши в міжнародний розшук. Про це пише "Настоящее время" з посиланням на Telegram-канал SOTAvision і на кореспондентів із зали суду.

Приводом для вироку стали її пости в соцмережах та Instagram. Телеведучій також заборонили адмініструвати сайти протягом трьох років.

Згідно з постановою суду, кримінальну справу на Єфросиніну завели 7 квітня 2022 року. У березні 2023-го її оголосили в розшук, а в травні Басманний районний суд заочно відправив її в СІЗО.

У суді прокурор заявив, що під час дослідження доказів провини української телеведучої було вивчено свідчення осіб, які володіють "спеціальними знаннями і з підтвердженою компетенцією". Він просив для телеведучої сім років колонії загального режиму, однак просив врахувати, що у неї є неповнолітній син.

У постанові суду зазначено, що, залишаючись на волі, Єфросиніна "може продовжити займатися злочинною діяльністю" — тобто писати про війну в Україні та дії ЗС РФ.

Статтю 207.3 КК РФ (публічне поширення завідомо неправдивої інформації про використання збройних сил Російської Федерації) внесли до Кримінального кодексу в березні 2022 року. Так російська влада відреагувала на антивоєнні виступи і висловлювання, а також поширення інформації про війну в Україні, яка не походила від офіційних джерел. Максимальне покарання за статтею — 15 років позбавлення волі.

Хто така Маша Єфросиніна

Єфросиніна — українська журналістка, уродженка міста Керч. Дебютувала на УТ-1, працювала на "Новому каналі". Співпрацювала з російськими телеканалами.

З початку війни в Україні записувала звернення до колишніх колег у РФ, які підтримують вторгнення ЗС РФ в Україну, закликаючи їх "припинити брехати про війну".

Маша Єфросиніна з чоловіком Фото: Instagram mashaefrosinina

Чоловік Єфросиніної — бізнесмен Єгор Хромаєв — військовий ЗСУ. Маша зазначала, що її чоловік пішов у ЗСУ добровольцем і служить у 112-й бригаді, у прифронтовій зоні, вже понад рік.

Нагадаємо, до того, як заочно засудити телеведучу до семи років, її заочно заарештували в РФ. Тоді Марія Єфросиніна іронічно прокоментувала це в сторіз, написавши: "А я вже почала турбуватися".