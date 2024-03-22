Помилуваний Путіним колишній "вагнерівець" вчинив наругу над дитиною, — росЗМІ (фото)
Жертвою ексв’язня стала учениця другого класу. За даними медіа, серед його попередніх злочинів було і зґвалтування.
У місті Курган у РФ затримали помилуваного президентом Володимиром Путіним колишнього в’язня, якій служив у ПВК "Вагнер". Деталями з посиланням на джерела 22 березня поділились у медіа ASTRA.
У Росії затримали 34-річного екснайманця Андрія Фролова. Проти нього порушена справа про насильницькі події сексуального характеру.
За даними слідства, колишній "вагнерівець" скоїв насильство над ученицею другого класу. Журналісти з’ясували, що жертві Фролова лише дев’ять років.
Повідомляється, що раніше Фролов був неодноразово судимий — за зґвалтування, вбивство, викрадення авто, образу представника влади та водіння у нетверезому стані. Однак у листопаді 2022 року, перебуваючи за ґрати, він завербувався до ПВК "Вагнер".
Найманець вирушив воювати в Україну, але у травні 2023 року повернувся додому. Він був серед тих "вагнерівців", які отримали помилування від Путіна.
Нагадаємо, у ЗМІ передавали, що Держдума РФ ухвалила в третьому читанні два законопроєкти, які дозволяють засудженим за зґвалтування укладати контракти з Міноборони Росії.
21 березня у ГУР інформували, що під час президентських виборів у РФ росіяни донатили на дрони для української розвідки. Зокрема, закупівлю "Сичів" профінансували 200 москвичів.