"На "Сичі" донатять москвичі": під час виборів росіяни фінансували дрони для ГУР

За даними розвідки, до збору долучились понад 1,5 тисячі громадян РФ. 200 з них — жителі Москви.

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До міжнародного благодійного збору на закупівлю ударно-розвідувальних безпілотників "Сич" долучились росіяни. Деталями 21 березня поділилась пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

"За чотири дні до волонтерської акції, яку проводить телеканал Freedom, долучилося майже 3000 людей. З них ― 1538 росіян, зокрема 200 москвичів, які просканували qr-код з екранів своїх телевізорів та ґаджетів", — повідомили у розвідці.

У ГУР підкреслили, що це "символічно", адже пік російських донатів збігся з проведенням президентських виборів у РФ.

"Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави. Це найкраща інвестиція у вільне майбутнє Росії, яке може настати лише у разі цілковитого знищення та демонтажу терористичного режиму в Кремлі", — підкреслили у відомстві.

Також до збору на "Сичі" доєднались громадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав. Донатили й українці, які проживають за кордоном. У ГУР виразили подяку та повідомили, що збір 25 мільйонів гривень ще триває.

Нагадаємо, у Харківській обласній прокуратурі проінформували, що 46-річний мешканець Куп’янська під час окупації конвоював учасників АТО. За добровільну співпрацю з ворогом його засудили до 12 років ув’язнення.

21 березня британська розвідка оцінила успіхи ЗС РФ в Донецькій області. Загарбники намагаються захопити більше територій на північний захід від Донецька.