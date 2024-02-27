Знищують техніку в тилу окупантів: розвідувальні дрони "Сич" переробили на бойові (відео)

Безпілотник був представлений минулого року як розвідувальний. Модифікація зменшила дальність польоту, але дозволила нести бойову частину.

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Сили оборони України вже тривалий час використовують безпілотники "Сич" українського виробництва, які нещодавно переробили з розвідувальних на ударні. Про це розповів в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає Defense Express

Насамперед "Сич" призначалися для розвідки, але українські інженери переробили їх для знищення російської техніки. Тільки на бойових завданнях операторів ГУР та спецпризначенців БПЛА "Сич" знищили техніки та озброєння російських окупантів на понад 100 млн доларів. Серед "здобичі" цього БПЛА такі цінні та важливі екземпляри, як станція встановлення перешкод Р-330Ж "Житель".

В ударному режимі "Сич" працює на дальності до 50 км в тилу ворога, бувши стійким до ворожих засобів РЕБ. "Апарат має додаткові системи захисту, щоб бути менш вразливим для ворожих систем радіоелектронної боротьби. Це є перевагою цього безпілотного літального апарату", — відзначає Юсов.

Зараз триває підготовка операторів для цих безпілотників. Андрій Юсов каже, що в ГУР достатньо пілотів дронів, проте головне завдання зараз — ще більше "Сичів".

Раніше про ці БПЛА розповідав керівник ГУР МОУ Кирило Буданов. Він розповідав, що ГУР використовує їх вже тривалий час, за який безпілотники "Сич" показали себе надійною та смертоносною зброєю. "Застосовуємо їх в абсолютно усіх регіонах, де застосовуються наші підрозділи, і всюди він показав високу ефективність", — зазначив Буданов.

Вперше про БПЛА "Сич" у розвідувальній версії заговорили після повідомлення фонду допомоги ЗСУ "Повернись живим" у червні 2023 року. Тоді стало відомо, що комплекс складається з 2 літаків, пускової установки та наземної станції. Розвідник "Сич" здатний долати відстані до 200 км за один виліт. Комплекс коштує близько 2 млн грн.

Безпілотники ГУР атакують не тільки ворога у ближньому тилу, але й завдають шкоди його стратегічним підприємствам у тилу глибокому. Як повідомляв Фокус, вони причетні до атаки дронів на металургійний комбінат у Липецьку минулого тижня.