"Одні з найкращих безпілотників": ЗСУ отримали дрони "Сич", здатні залітати до Росії

БПЛА відрізняються великою дальністю польоту та можуть вести якісну фотозйомку. За словами волонтерів, це допоможе українським військам завдавати ударів у глибокому тилу окупантів.

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Українські розвідники отримали безпілотники дальньої дії "Сич" вітчизняного виробництва. Про це у Facebook повідомила пресслужба благодійного фонду "Повернись живим".

Один безпілотний комплекс "Сич", що складається з двох дронів літакового типу, катапульти та наземної станції коштував приблизно 2 млн грн. Нині його застосовує один із підрозділів технічної розвідки української армії.

Як стверджують волонтери, БПЛА призначена для якісного фотографування з висоти пташиного польоту, що допоможе захисникам України розвідувати місцевість та вистежувати позиції російських військ.

Безпілотник "Сич", який передав фонд "Повернись живим" Фото: Facebook

"Сич" здатний долати відстані до 200 км за один виліт. Таким чином, він може залітати далеко в тил росіянам на окупованих територіях і навіть розвідувати прикордонні території самої Росії.

"Знайомтеся, це "Сич". І він уже виконує бойові завдання на фронті. Це один із найкращих безпілотників у своїй ніші", — зазначили представники фонду "Повернись живим". — "Завдяки переданому комплексу, наші Сили оборони суттєво наростять свої можливості щодо розвідки. А це перший крок до того, щоб ви побачили вибухово-хороші новини".

Безпілотник "Сич", який передав фонд "Повернись живим" Фото: Facebook

8 червня стало відомо, що фонд "Повернись живим" вперше передав ЗСУ 300 дронів Atlas латвійського виробництва. Безпілотники виготовлені спеціально для військових, тож мають захищені канали зв'язку. Сили спеціальних операцій вже почали застосовувати їх для розвідки та коригування артилерійського вогню.

У березні волонтери передали ЗСУ розвідувальні дрони Shark разом зі станцією управління на базі автомобіля Torsus. Зараз артилеристи використовують їх, щоб знаходити та знищувати цілі на передовій.