Артилеристи ЗСУ отримали українські дрони Shark: вже допомагають бити росіян (відео)

Разом із дронами волонтери передали наземну станцію на базі автомобіля Torsus, яка дозволить ефективно керувати БПЛА на передовій.

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Аеророзвідники однієї з артилерійських бригад Збройних сил України отримали безпілотний авіаційний комплекс Shark виробництва Ukrspecsystems. Фонд "Повернись живим" повідомив подробиці на YouTube-каналі.

Волонтери стверджують, що неназваний підрозділ ЗСУ отримає два безпілотники Shark, пускову установку та станцію управління на базі повнопривідного автомобіля Torsus, хоча в ролику показано чотири дрони. Вже зараз українські артилеристи використовують БПЛА для пошуку цілей та коригування вогню.

"Ми літаємо вже не перший день, літаємо на різних комплексах, поки що зупинилися на Shark через дуже високу якість", — висловився оператор БПЛА з окремої артилерійської бригади, яка отримала комплекс від волонтерів.

Старший інструктор фонду "Повернись живим" із позивним "Гліб" розповів, що Shark досить стійко витримує вплив засобів радіоелектронної боротьби, тому його зв'язок дуже складно придушити. Він зберігає стабільний зв'язок з оператором на відстані 60 км, а тривалість польоту становить до 4 годин. Крім того, БПЛА отримав якісне програмне забезпечення, що дозволяє відстежувати цілі та повертатися навіть за умов сильного придушення сигналів.

За словами керівника військового департаменту фонду Андрія Римарука, наземна станція обладнана місцями для роботи двох пілотів, оскільки до одного комплексу входять саме два БПЛА. Shark покликані працювати по черзі: доки один допомагає артилерії знищувати окупантів, другий заряджається. Так само і пілоти можуть змінювати один одного і відпочивати. Устаткування може працювати від акумулятора або зовнішнього електроживлення через роз'єми на 110, 220 і 330.

"Рішення, яке ми реалізуємо, значною мірою унікальне, оскільки поєднує не просто безпілотний комплекс, а останні напрацювання в безпілотній авіації від українських виробників та повнопривідну машину, і це все пов'язане між собою абсолютно автономною працюючою системою", — прокоментував директор фонду Тарас Чмут.

У жовтні 2022 року компанія Ukrspecsystems представила військові БПЛА Shark, який розпочала розробляти після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Безпілотник літакового типу можна дізнатися за характерною формою та малюнком у вигляді голови акули в носовій частині, він призначений для ведення розвідки та коригування вогню.

У грудні Ukrspecsystems повідомила про модифікацію дрона SHARK. Нова версія дрона отримала ширші крила та місткий акумулятор, що разом збільшило час роботи з двох до чотирьох годин.

У січні в Росії заявили, що збили український дрон Shark у Ростовській області. Пропагандисти розмістили в соцмережах фотографію дрона характерної форми, що лежить посеред поля серед російських поліцейських.