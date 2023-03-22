Артиллеристы ВСУ получили украинские дроны Shark: уже помогают бить россиян (видео)

Вместе с дронами волонтеры передали наземную станцию на базе автомобиля Torsus, которая позволит эффективно управлять БПЛА на передовой.

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Аэроразведчики одной из артиллерийских бригад Вооруженных сил Украины получили беспилотный авиационный комплекс Shark производства Ukrspecsystems. Фонд "Повернись живим" сообщил подробности на YouTube-канале.

Волонтеры утверждают, что неназванное подразделение ВСУ получит два беспилотника Shark, пусковую установку и станцию управления на базе полноприводного автомобиля Torsus, хотя в ролике показаны четыре дрона. Уже сейчас украинские артиллеристы используют БПЛА для поиска целей и корректировки огня.

"Мы летаем уже не первый день, летаем на разных комплексах, пока что остановились на Shark из-за очень высокого качества", — высказался оператор БПЛА из отдельной артиллерийской бригады, которая получила комплекс от волонтеров.

Старший инструктор фонда "Повернись живим" с позывным "Глеб" рассказал, что Shark достаточно стойко выдерживает воздействие средств радиоэлектронной борьбы, поэтому его связь весьма сложно подавить. Он сохраняет стабильную связь с оператором на расстоянии в 60 км, а продолжительность полета составляет до 4 часов. Кроме того, БПЛА получил качественное программное обеспечение, позволяющее отслеживать цели и возвращаться даже в условиях сильного подавления сигналов.

По словам руководителя военного департамента фонда Андрея Рымарука, наземная станция оборудована местами для работы двух пилотов, поскольку в один комплекс входит именно два БПЛА. Shark призваны работать поочередно: пока один помогает артиллерии уничтожать оккупантов, второй заряжается. Точно так же и пилоты могут сменять друг друга и отдыхать. Оборудование может работать от аккумулятора или внешнего электропитания через разъемы на 110 В, 220 В и 330 В.

"Решение, которое мы реализуем, в значительной мере уникально, поскольку сочетает не просто беспилотный комплекс, а последние наработки в беспилотной авиации от украинских производителей и полноприводную машину, и это все соединено между собой абсолютно автономной работающей системой", — прокомментировал директор фонда Тарас Чмут.

В октябре 2022 года компания Ukrspecsystems представила военные БПЛА Shark, который начала разрабатывать после начала полномасштабного вторжения в Украину. Беспилотник самолетного типа можно узнать по характерной форме и рисунку в виде головы акулы в носовой части, он предназначен для ведения разведки и корректировки огня.

В декабре Ukrspecsystems сообщила о модификации дрона SHARK. Новая версия дрона получила более широкие крылья и вместительный аккумулятор, что вместе увеличило время работы с двух до четырех часов.

В январе в России заявили, что сбили украинский дрон Shark в Ростовской области. Пропагандисты разместили в соцсетях фотографию дрона характерной формы, лежащего посреди поля в окружении российских полицейских.