Американские дипломаты показали "цивилизационную разницу" между Украиной и Россией (фото)

Киев в начале первого тысячелетия строил памятники архитектуры, а Москва могла похвастаться лишь лесами и поросшей травой дорогами, считают в посольстве США.

Посольство США продемонстрировало историческую и цивилизационную разницу между Украиной и Россией. Соответствующий пост дипмиссия опубликовала в Twitter.

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Дипломаты сравнивали архитектурные достижения двух государств с конца X-го до начала XII-го веков. Судя по публикации, в Киеве в 996 году построили первый каменный православный храм – Десятинную церковь.

[ + – ] России не удалось ничего построить

В Киеве в 1011 году появился Собор святой Софии, в 1070-м — Выдубицкий монастырь, а в 1108-м – Михайловский Златоверхий монастырь.

Как считают в посольстве, РФ за все эти годы ничего не построила. Вместо российских памятников культуры на всех указанных годах представлена картинка с лесами и дорогой, которая поросла травой.

Напомним, что США перевели дипломатов из Киева во Львов, а 22 февраля стало известно, что их оставят в Польше.

Фокус ранее писал, что на заседании Совета безопасности РФ по вопросу о признании "ЛНР" и "ДНР" глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия никогда ничего не "делала плохого" Украине.

Отметим, что на сайте MapHub появилась интерактивная карта с войсками РФ в Беларуси, в оккупированном Крыму и на границах с Украиной.