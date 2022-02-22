Дипломатия "на удаленке": послы США, переведенные из Киева во Львов, пока побудут в Польше

Американские консулы не планируют возвращаться в Украину как минимум сутки из соображений безопасности.

Дипломаты США, переведенные из Киева во Львов, проведут ближайшее время в Польше. Такое решение было принято из соображений безопасности сообщил изданию Reuters госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Наш персонал будет регулярно возвращаться для продолжения своей дипломатической работы в Украине и оказания экстренных консульских услуг", — заявил Блинкен.

При этом чиновник заверил, что консульство и в дальнейшем планирует оказывать всяческое содействие Украине.

"Они будут продолжать поддерживать украинский народ и украинское правительство, координируя дипломатические усилия", — сказал Блинкен, подчеркнув, что этот шаг не подорвал приверженность США Украине.

Как долго американские дипломаты в Украине будут работать с территории соседнего государства, Блинкен не сообщил, но подчеркнул, что ближайшую ночь они проведут в Польше.

"Ситуация с безопасностью в стране остается непредсказуемой и может ухудшиться внезапно. Российские войска продолжают приближаться к границе и могут вторгнуться в любой момент", — сказал Блинкен, призвав оставшихся в Украине американцев срочно покинуть страну.

Напомним, 13 февраля власти США приостановили консульские услуги в киевском посольстве, оставив дипломатов во Львове для решения вопросов чрезвычайной важности. Через несколько дней после этого СМИ сообщили, что США вывезли из Киева резидентуру ЦРУ. Куда именно могли передислоцированы офицеры разведуправления США не известно.