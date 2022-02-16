США вывезли из Киева резидентуру ЦРУ, – The New York Times

Без офицеров Центрального разведывательного управления в Киеве процесс разоблачения планов России по "подрыву или смене правительства Украины" осложнится, говорят источники издания.

Соединенные Штаты временно переместили из Киева сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

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Такие меры руководство ведомства приняло на следующий день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о перемещении посольства США в Украине из Киева во Львов, пишет издание.

[ + – ] Штат посольства США переехал из Киева во Львов Фото: Голос Америки

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США собирают разведданные и разоблачают различные "российские планы по подрыву или смене правительства Украины", а без офицеров ЦРУ в Киеве этот процесс затруднится, говорится в материале.

"У нас нет более высокого приоритета, чем безопасность американцев в мире. И это, конечно, включает работу наших коллег за границей", — приводит The New York Times заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Издание не сообщило, куда именно могли передислоцировать резидентуру разведуправления США.

Напомним, что 12 февраля Государственный департамент США приказал всем американским дипломатам, которые не занимают критически важные должности, покинуть Киев из-за угрозы военной атаки России.

Блинкен заявлял о возможности вторжения России в любой момент. А президент США Джо Байден говорил о невозможности отправить американские войска в Украину, чтобы эвакуировать граждан.

По словам главы постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егора Чернева, США проводят одну самых масштабных в истории информационных спецопераций против РФ, поэтому сообщают о возможном нападении.