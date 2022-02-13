Спецоперация против РФ: в "Слуге народа" объяснили, зачем США говорят о вторжении в Украину

Соединенные Штаты хотят поставить президента России перед выбором: устроить широкомасштабное вторжение или окончательно отступить, заявил глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

США ведут одну из самых масштабных в истории информационных спецопераций против России. Такое мнение выразил нардеп от "Слуги народа", глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Этот факт следует учитывать при оценке информации о неминуемом военном вторжении в Украину, добавил нардеп.

Чернев назвал пять заданий этой спецоперации:

мобилизовать страны НАТО и Запада;

демонизировать и создать устойчивый токсичный образ РФ в мире;

нанести как можно больший урон экономике России без войны;

вызвать антивоенные настроения в РФ;

деморализовать российскую военную элиту публичным разоблачением их секретных материалов.

Цель операции, по мнению Чернева, состоит в вытеснении президента России Владимира Путина из Европы, а в также препятствии созданию "единого евразийского пространства от Владивостока до Лиссабона" и реализации проекта "Один пояс – один путь", в котором РФ может получить основную роль, а Украина станет вассалом.

"Для этого США хотят заставить Путина перестать играть в гибридные войны и сделать окончательный выбор: либо решиться на широкомасштабное вторжение, либо окончательно отступить и запереться внутри собственной страны", – продолжил политик.

Вашингтон и Лондон принимают меры, чтобы возможное военное вторжение в Украину обернулось для РФ экономической и военной катастрофой, считает нардеп.

[ + – ] Россия накопила на границе с Украиной 140 тыс. военных

Cпецоперация Штатов чревата рисками для Украины, в частности, существенными экономическими потерями из-за оттока инвесторов и панических настроений.

"Но это война, и она не бывает без потерь. Эти потери гораздо меньше, чем те, которые мы могли бы понести в случае широкомасштабного военного вторжения. И эти потери мы можем снизить сами, прекратив панику", добавил "слуга народа".

Чернев призвал украинцев не паниковать, даже если Путин отдаст приказ о вторжении.

"Наша армия готова устроить россиянам адский прием, а санкционный ответ Запада быстро похоронит экономику РФ. Тогда Россию может ожидать распад, а мы на долгие десятилетия получим покой для мирного строительства и развития", – заключил он.

Фокус ранее писал о наращивании боевой мощи России в 30 км от границы с Украиной. РФ перебросила боевые вертолеты Ми-35М и Ми-8МТВ-5.

Около 20 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину из-за возможного вторжения российской армии. Первыми были Соединенные Штаты.

Польские власти начали готовиться к возможному наплыву беженцев из Украины на фоне информации о начале боевых действий.