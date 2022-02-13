В Польше готовятся к наплыву беженцев из Украины
Глава МВД Мариуш Каминьский заявил, что власти Польши готовятся к различным возможным сценариям вторжения России в Украину и его последствий.
В Польше местные власти готовятся к возможному наплыву беженцев из Украины в случае российского вторжения. Об этом сообщил в воскресенье, 13 февраля, глава МВД Польши Мариуш Каминьский в Twitter.
Министр подчеркнул, что власти Польши готовятся к разным возможным сценариям.
"Очевидно, что в связи с ситуацией в Украине мы готовимся к разным сценариям. Один из них — действия воевод, связанные с потенциальным наплывом беженцев из Украины, которые из-за возможного конфликта могут искать в нашей стране безопасное убежище", — написал он.
Напомним, Россия, вопреки заявлениям об отсутствии намерения вторгаться в Украину, стянула к границам с Украиной около 130 тысяч военных, а также значительное количество военной техники. Недавно РФ перебросила десятки боевых вертолетов в свои населенные пункты всего за 30 километров от границы Украины.
20 стран уже посоветовали своим гражданам выехать из Украины. Министерства иностранных дел также призывают своих соотечественников отказаться от неважных поездок в нашу страну из-за "непредсказуемой ситуации с безопасностью".
Владельцы самолетов требуют вернуть их в ЕС, страховщики предупредили о риске боевых действий.
Канада решила перенести свое консульство из Киева во Львов. Канадское правительство также призвала своих граждан, находящихся на территории Украины, немедленно покинуть страну.
В то же время военное руководство Украины высказалось об угрозе вторжения РФ. Главы Минооброны Алексей Резников заявил, что 420 тысяч украинских военных уже "смотрели в глаза смерти" и не отдадут ни клочка украинской земли. Министр обороны также подчеркнул, что Украина в режиме 24/7 координирует свои действия с ведущими странами мира.