В Польше готовятся к наплыву беженцев из Украины

Глава МВД Мариуш Каминьский заявил, что власти Польши готовятся к различным возможным сценариям вторжения России в Украину и его последствий.

В Польше местные власти готовятся к возможному наплыву беженцев из Украины в случае российского вторжения. Об этом сообщил в воскресенье, 13 февраля, глава МВД Польши Мариуш Каминьский в Twitter.

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Министр подчеркнул, что власти Польши готовятся к разным возможным сценариям.

"Очевидно, что в связи с ситуацией в Украине мы готовимся к разным сценариям. Один из них — действия воевод, связанные с потенциальным наплывом беженцев из Украины, которые из-за возможного конфликта могут искать в нашей стране безопасное убежище", — написал он.

[ + – ] Твит Мариуша Каминьского

Напомним, Россия, вопреки заявлениям об отсутствии намерения вторгаться в Украину, стянула к границам с Украиной около 130 тысяч военных, а также значительное количество военной техники. Недавно РФ перебросила десятки боевых вертолетов в свои населенные пункты всего за 30 километров от границы Украины.

20 стран уже посоветовали своим гражданам выехать из Украины. Министерства иностранных дел также призывают своих соотечественников отказаться от неважных поездок в нашу страну из-за "непредсказуемой ситуации с безопасностью".

Владельцы самолетов требуют вернуть их в ЕС, страховщики предупредили о риске боевых действий.

Канада решила перенести свое консульство из Киева во Львов. Канадское правительство также призвала своих граждан, находящихся на территории Украины, немедленно покинуть страну.

В то же время военное руководство Украины высказалось об угрозе вторжения РФ. Главы Минооброны Алексей Резников заявил, что 420 тысяч украинских военных уже "смотрели в глаза смерти" и не отдадут ни клочка украинской земли. Министр обороны также подчеркнул, что Украина в режиме 24/7 координирует свои действия с ведущими странами мира.