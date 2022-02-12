Вслед за ФРГ: Канада переносит свое консульство из Киева во Львов

Канадское правительство также призвала своих граждан, находящихся на территории Украины, немедленно покинуть страну.

Власти Канады объявили об эвакуации своего дипломатического персонала во Львов. Об этом объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает пресс-служба канадского правительства.

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"Учитывая продолжающееся ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное сосредоточением российских войск на границе с Украиной, мы перенесем наши операции во временный офис во Львове и временно приостановим работу нашего посольства в Киеве", — сказала Жоли.

Дипломатическое присутствие и активное участие Канады в Украине будут продолжаться. Услуги для граждан Канады также будут по-прежнему предлагаться во временном офисе только по предварительной записи. Однако министр подчеркнула, что возможности по оказанию консульской помощи могут стать все более ограниченными.

"Как всегда, нашим приоритетом в таких ситуациях является обеспечение безопасности всех канадцев на местах. Канадцам следует продолжать избегать поездок в Украину. Мы призываем тех, кто сейчас находится в Украине, уехать немедленно. Мы возобновим работу посольства в Киеве, как только ситуация с безопасностью в Украине позволит нам обеспечить надлежащее оказание услуг и гарантировать безопасность наших сотрудников", — напомнила Жоли.

Канадцев, нуждающихся в консульской помощи, просят обращаться в дипломатическую службу в Оттаве.

Ранее Фокус сообщал, что Украину посоветовали покинуть уже, в общей сложности, 20 стран — пока еще есть такая возможность.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что в Крыму, Чернобыле и в ОРДЛО Россия может устроить диверсии как повод для вторжения.

Чуть ранее Россия и Беларусь устроили у границ Украины совместные военные учения. По сценарию учений, эти две страны намерены отразить некую внешнюю агрессию, и защитить интересы Союзного государства.