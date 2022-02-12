Слідом за ФРН: Канада переносить своє консульство з Києва до Львова

Канадський уряд також закликав своїх громадян, які перебувають на території України, негайно залишити країну.

Влада Канади оголосила про евакуацію свого дипломатичного персоналу до Львова. Про це оголосила Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє прес-служба канадського уряду.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"З огляду на погіршення ситуації з безпекою, викликане зосередженням російських військ на кордоні з Україною, ми перенесемо наші операції у тимчасовий офіс у Львові і тимчасово припинимо роботу нашого посольства в Києві", — сказала Жолі.

Дипломатичну присутність та активну участь Канади в Україні продовжуватимуть. Послуги для громадян Канади також пропонуватимуться в тимчасовому офісі тільки за попереднім записом. Проте міністр наголосила, що можливості з надання консульської допомоги можуть стати дедалі більш обмеженими.

"Як завжди, нашим пріоритетом у таких ситуаціях є забезпечення безпеки всіх канадців на місцях. Канадцям слід продовжувати уникати поїздок до України. Ми закликаємо тих, хто зараз перебуває в Україні, поїхати негайно. Ми відновимо роботу посольства у Києві, як тільки ситуація з безпекою в Україні дозволить нам забезпечити належне надання послуг та гарантувати безпеку наших співробітників", — нагадала Жолі.

Канадців, які потребують консульської допомоги, просять звертатися до дипломатичної служби в Оттаві.

Раніше Фокус повідомляв, що Україну порадили покинути вже загалом 20 країн — поки що є така можливість.

Секретар РНБО України Олексій Данилов повідомив, що у Криму, Чорнобилі та в ОРДЛО Росія може влаштувати диверсії як привід для вторгнення.

Трохи раніше Росія та Білорусь влаштували біля кордонів України спільні військові навчання. За сценарієм навчань, ці дві країни мають намір відбити якусь зовнішню агресію та захистити інтереси Союзної держави.