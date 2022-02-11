"Крим, Чорнобиль та ОРДЛО", — Данілов про регіони, де РФ може влаштувати диверсії для вторгнення

За словами секретаря РНБО, Україна на 100% не може знати, де і коли Росія влаштує військову провокацію.

Росія, щоб отримати привід для повномасштабного вторгнення до нашої країни, може влаштувати диверсію на Чорнобильській АЕС, а також в окупованому Криму та Донбасі. Про це під час брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, відповідаючи на запитання Фокусу.

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Журналіст зазначив, що в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Росія може цілеспрямовано підірвати Кримський міст, щоб отримати привід для повномасштабного вторгнення в Україну.

"Чи розглядає РНБО такий сценарій і які дії робить?", — поцікавився кореспондент Фокусу.

Олексій Данілов підкреслив, що влада країни щодня отримує оперативну інформацію від розвідувальних служб про провокації, які Росія може організувати. Водночас секретар РНБО повідомив, що Україна не може на 100% знати, де й коли окупаційні війська здійснюватимуть провокаційні дії.

Під час брифінгу Олексій Данілов також перерахував територію, де війська РФ можуть організувати провокацію, щоб отримати привід для широкомасштабного вторгнення.

"Ви чули про Кримський міст. Ми чули про Чорнобильську станцію, про ОРДЛО, про інші об'єкти, які перебувають як на мирній території, так і в окупованому Криму або на Донбасі. Щоб звинуватити наших військовослужбовців нібито в цих речах (звинуватити ЗСУ в диверсії) ред.). Ще раз наголошую, ми цими питаннями не займаємось і займатися не плануємо. Життя людини — найвища цінність, оскільки ми є демократичною країною. Ми не можемо нехтувати життям людей для вирішення якихось незрозумілих для нас питань", — заявив секретар РНБО, відповідаючи на запитання Фокусу.

[ + – ] Данилов назвав регіони, де Росія може влаштувати військову провокацію для подальшого вторгнення

Під час брифінгу, який проходив 11 лютого в Харкові, Олексій Данилов запевнив, що сьогодні немає підстав для транспортування документації під грифом "таємно" в безпечніші регіони.

Крім цього, секретар РНБО заспокоїв українців і повідомив, що влада не планує відключати в країні мобільний зв'язок та інтернет, якщо почнеться повномасштабне вторгнення регулярної армії Росії.