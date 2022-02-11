В Україні не відключатимуть інтернет та мобільний зв'язок у разі вторгнення РФ, — Данілов

Влада країни та дипломати, як стверджує секретар РНБО, роблять все можливе, щоб запобігти вторгненню російських військ до нашої країни.

Рада національної безпеки та оборони не планує відключати в Україні мобільний зв'язок та інтернет у разі повномасштабного вторгнення армії РФ. Про це під час брифінгу, який проходив 11 лютого в Харкові, повідомив секретар органу Олексій Данілов, відповідаючи на запитання Фокусу.

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Кореспондент поцікавився, чи планують в Україні відключати мобільний зв'язок та інтернет, якщо регулярна армія Росії вторгнеться на територію нашої країни.

За словами секретаря РНБО, влада не вдаватиметься до подібних заходів, якщо російські військовослужбовці розпочнуть широкомасштабні бойові дії. Олексій Данілов, відповідаючи на запитання Фокусу, також запевнив, що Україна зараз робить все можливе, щоб запобігти вторгненню армії РФ.

Ми точно інтернет і мобільний зв'язок відключати не збираємося. Ми намагаємося зробити все можливе, щоб ніякого вторгнення не було. Це наше завдання. Працюють наші дипломати, які відповідально ставляться до цих процесів. У нас величезне бажання, щоб Росія припинила нас шантажувати, припинила "брязкати" зброєю біля наших кордонів. Ще раз наголошую, якщо буде потреба, ми розуміємо, яким способом будемо захищати рідну землю. В нас іншого шляху немає, в нас іншої землі немає", — підсумував секретар РНБО під час брифінгу.

[ + – ] Данілов розповів, чи в Україні відключатимуть інтернет та мобільний зв'язок у разі вторгнення РФ

Також під час брифінгу Олексій Данілов розповідав, чи планує влада України вивозити документацію під грифом "таємно" через можливе вторгнення РФ. За словами секретаря РНБО, сьогодні немає потреби транспортувати секретні документи.

Крім цього, Олексій Данілов прокоментував різке зростання цін на пальне в Україні. Підвищення вартості бензину та дизельного палива, як стверджує секретар РНБО, не пов'язане із забороною Білорусі на транзит нафтопродуктів із Литви.