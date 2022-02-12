"Добро пожаловать в ад!": военное руководство Украины высказалось об угрозе вторжения РФ (фото)

Главы Минооброны Алексей Резников утверждает, 420 тысяч украинских воинов "смотрели в глаза смерти" и не отдадут ни клочка украинской земли. А Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что сейчас проводится активная фаза учений "Метель-2022".

На сегодня Украина имеет наиболее мощную армию на континенте, способную дать отпор врагу и имеющую опыт боевых действий. Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников и Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный, передает пресс-служба ведомства.

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"420 тысяч украинских воинов, и каждый без исключения командир смотрели в глаза смерти. Командующие видами, родами, командиры бригад, батальонов и рот — это специалисты своего дела и патриоты своего государства. Мы не отдадим ни клочка украинской земли!", — заявил Алексей Резников

Ситуация в стране контролируется украинской разведкой, армией и дипломатами. Министр обороны также подчеркнул, что Украина в режиме 24/7 координирует свои действия с ведущими странами мира. Такого единения ведущих демократий уже не было десятки лет.

"Многие страны сейчас по-настоящему отдают себе отчет в опасности действий России и эмоционально это переживают. Украина прошла этот этап 8 лет назад", — сказал Алексей Резников.

"Никто не может заглянуть в голову руководству Кремля и точно сказать, какими конкретно могут быть их действия. Но абсолютно все сценарии развития сегодня просчитываются, и Украина готова к ним", — дополнил коллегу Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Не обошел стороной Главнокомандующий и совершенно абсурдные версии, которые сегодня звучат из Москвы.

"Сегодня очень многие заявления раздаются, из Москвы даже озвучивают и такие, что Украина планирует напасть на Россию. Это абсурд. Мы не собираемся ни на кого нападать, но делаем все, чтобы укрепить оборону и исключить возможность эскалации", — заявил он.

В то же время Залужный заверил, что ВСУ готовы к отпору.

"Мы проводим и будем проводить учения. Уже сейчас на полигонах по всей территории нашей страны проводится активная фаза командно-штабных учений "Метель-2022". Мы создали боевые части, и успели в сжатые сроки развернуть Силы теробороны и вооружили их ПТРК и ПЗРК, проводим подготовку инструкторов — операторов ПТРК Корсар и Стугна-П для обучения личного состава Сил ТрО ВСУ. Мы усилили оборону Киева. Мы прошли войну и должную подготовку. Поэтому готовы встретить врагов и не с цветами, а со Стингерами, Джавелинами и NLAW. Welcome to hell! (Добро пожаловать в ад! — Ред.)", — добавил он.

[ + – ] Залужный и Резников в штабе [ + – ] Залужный и Резников [ + – ] Залужный на полигоне

Ранее Фокус сообщал, что для вторжения в Украину Россия может использовать 9 маршрутов. Само нападение, по данным ЦРУ, состоится 16 февраля.

Перед этим Россия начала разворачивать в Беларуси полевые медицинские лагеря.