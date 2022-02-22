В сети появилась интерактивная карта с расположением российских войск вокруг Украины (фото)
На карте размещены факты передвижения армии РФ, место съемки и дату. Также на них показаны последствия обстрелов в зоне ООС.
В сети появилась интерактивная карта, на которой отмечены российские войска в Беларуси, в оккупированном Крыму и на границах с Украиной. Сайт доступен по ссылке.
На сайте MapHub нанесены:
- передвижение российских войск в январе
- передвижение российских войск в феврале
- изображения последствий обстрелов оккупантов
- спутниковые изображения
- и другие факты о российских войсках
Каждая точка на карте — это видео или фото с российскими войсками. Визуально, больше всего их видно было в Белгородской и Курской областях, граничащих с Харьковской, Луганской и Сумской областями. В Беларуси и оккупированном Крыму.
По нажатию на какую-либо из точек можно видеть дату фиксации видео или фото, ссылку на первоисточник, описание события, геолокацию, страну, город, координаты и уровень угрозы.
Первоисточником зачастую выступают OSINT-блогеры в социальных сетях, которые отслеживают перемещение российских войск в социальных сетях. На основе этого они устанавливают их геолокацию.
Напомним, у украинских границ стали все чаще замечать российскую технику с необычными знаками "Z" на бортах. Такие колонны были замечены в Белгородской и Курской областях. Ныне российские войска стали прибывать в ОРДЛО для защиты "границ Л/ДНР".
20 февраля исследователи CIT пришли к выводу, что войска РФ готовы к масштабному вторжению в Украину.