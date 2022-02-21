У украинских границ замечена российская техника с необычными знаками "Z" (видео)

В Белгородской и Курской областях зафиксировали огнеметные установки, танки, артиллерию и прочую технику с нанесенной символикой на борту.

В социальных сетях на ряде видеороликов российскую технику стали фиксировать с необычными опознавательными знаками в виде буквы "Z". Об этом сообщает блогер IgorGirkin в Твиттер, отслеживающий переброску российских войск.

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В областях, которые граничат с Украиной, обнаружены различные виды техники. Их все объединяет нанесенная на технику символика в виде буквы "Z". В Белгородской области в Валуйках опубликовали видео танков Т-72Б с "козырьками" на крыше и с латинской буквой "Z".

[ + – ] Танк Т-72Б с буквой Z в Валуйках Фото: скриншот

[ + – ] Колонна техники с буквой Z.

Примечательно, что танки с "козырьками" раньше у украинских границ обнаружены не были. Вероятно, таким образом российские военные пытаются создать прикрытие для крыши танков от ракет Javelin и снарядов Bayraktar TB2.

В Курской области также замечена колонна техники с танками Т-72Б3, МТ-ЛБ, САУ 2С3 "Акация" и вездеход ДТ-30 "Витязь". На всех них нанесена буква Z.

[ + – ] МТ-ЛБ Фото: скриншот [ + – ] САУ "Гвоздика" Фото: скриншот [ + – ] Танки Т-72 Фото: скриншот [ + – ] Танки Т-72 [ + – ] САУ "Гвоздика"

Многие единицы техники букву "Z" на сбоку или на башне схожую символику.

Как отмечают исследователи Conflict Intelligence Team подчеркивают, что движение российских войск у границ Украины изменился. Если раньше технику перевозили на поездах или на специальных транспортерах, то теперь они очень часто движутся своим ходом. Это может указывать на то, что переброска техники подходит к концу. Бронетехника, по всей видимости, выходит на исходные позиции для возможного наступления.

Обычно одинаковую маркировку на технику наносят для отличия "своих" от "чужих".

Напомним, на фото попала рота солдат РФ в приграничном поселке с Украиной. Они все спят без условий, на полу, рядом друг с другом.

20 февраля исследователи CIT пришли к выводу, что войска РФ готовы к масштабному вторжению в Украину.