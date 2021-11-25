Ищут защиту от Javelin и Bayraktar: в Крыму замечен Т-80 с козырьком на башне (видео)

На оккупированном полуострове россияне продолжают экспериментировать с защитой самой уязвимой части танка — крыши башни.

В оккупированном Россией Крыму снова засветился танк с импровизированной защитой крыши башни. На этот раз на видео попал танк Т-80 с наваренной сеткой над башней. Об этом сообщает The Drive.

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Все чаще на российских танках замечают импровизированную защиту козырька башни. Как пишут обозреватели издания, это можно объяснить желанием россиян защитить бронетехнику от атаки с воздуха, что было крайне необходимо во время войны в Нагорном Карабахе.

[ + – ] По ссылке видео с Т-80 с козырьком

Подобные конструкции представляют собой грубые металлические конструкции, которые должны защитить танк от атаки сверху. Проблема в том, что в современных танках основная броня сосредоточена в лобовой проекции корпуса и башни и на бортах. А крышка башни выходит самой уязвимой частью танка. Как раз сверху и прилетает ракета Javelin или Bayraktar.

Сообщается, что на российских танках вид этих решеток часто меняется, что может говорить об отсутствии единого решения. Вероятно, сейчас проводится поиск оптимального варианта.

[ + – ] Т72Б3 с еще одним вариантом козырька над башней Фото: скриншот

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Некоторые наблюдатели предположили, что эти установленные сверху экраны являются ответом на угрозу, исходящую от современных противотанковых управляемых ракет, таких как Javelin, которые находятся на вооружении ВСУ. Хотя в то же самое время более вероятно, что это поиск защиты от БПЛА и снарядов, сброшенных с ними.

Во время войны в Нагорном Карабахе азербайджанские военные использовали Bayraktar TB2 для уничтожения танков армян. Для этого они сбрасывали высокоточные MAM-L. Также применялись дроны-камикадзе Harop, закупленные у Израиля.

Примечательно, что у Украины есть и Bayraktar TB2 и Javelin, которые, как пишут в издании, будут активно применяться в случае нападения России.

Напомним, Украина может закупить ударные БПЛА Akinci для использования в зоне ООС. Также сообщалось, что Турция построит за свои деньги завод по производству Bayraktar в Украине. На нем будут не только производить БПЛА, но и модернизировать их.