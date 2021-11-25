Ищут защиту от Javelin и Bayraktar: в Крыму замечен Т-80 с козырьком на башне (видео)
На оккупированном полуострове россияне продолжают экспериментировать с защитой самой уязвимой части танка — крыши башни.
В оккупированном Россией Крыму снова засветился танк с импровизированной защитой крыши башни. На этот раз на видео попал танк Т-80 с наваренной сеткой над башней. Об этом сообщает The Drive.
Все чаще на российских танках замечают импровизированную защиту козырька башни. Как пишут обозреватели издания, это можно объяснить желанием россиян защитить бронетехнику от атаки с воздуха, что было крайне необходимо во время войны в Нагорном Карабахе.
Подобные конструкции представляют собой грубые металлические конструкции, которые должны защитить танк от атаки сверху. Проблема в том, что в современных танках основная броня сосредоточена в лобовой проекции корпуса и башни и на бортах. А крышка башни выходит самой уязвимой частью танка. Как раз сверху и прилетает ракета Javelin или Bayraktar.
Сообщается, что на российских танках вид этих решеток часто меняется, что может говорить об отсутствии единого решения. Вероятно, сейчас проводится поиск оптимального варианта.Важно
Некоторые наблюдатели предположили, что эти установленные сверху экраны являются ответом на угрозу, исходящую от современных противотанковых управляемых ракет, таких как Javelin, которые находятся на вооружении ВСУ. Хотя в то же самое время более вероятно, что это поиск защиты от БПЛА и снарядов, сброшенных с ними.
Во время войны в Нагорном Карабахе азербайджанские военные использовали Bayraktar TB2 для уничтожения танков армян. Для этого они сбрасывали высокоточные MAM-L. Также применялись дроны-камикадзе Harop, закупленные у Израиля.
Примечательно, что у Украины есть и Bayraktar TB2 и Javelin, которые, как пишут в издании, будут активно применяться в случае нападения России.
Напомним, Украина может закупить ударные БПЛА Akinci для использования в зоне ООС. Также сообщалось, что Турция построит за свои деньги завод по производству Bayraktar в Украине. На нем будут не только производить БПЛА, но и модернизировать их.