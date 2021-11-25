Шукають захист від Javelin та Bayraktar: у Криму помічено Т-80 з козирком на вежі (відео)

На окупованому півострові росіяни продовжують експериментувати із захистом найвразливішої частини танка — даху вежі.

В окупованому Росією Криму знову засвітився танк з імпровізованим захистом даху вежі. Цього разу на відео потрапив танк Т-80 із навареною сіткою над вежею. Про це повідомляє The Drive.

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Усе частіше на російських танках зауважують імпровізований захист козирка вежі. Як пишуть оглядачі видання, це можна пояснити бажанням росіян захистити бронетехніку від атаки з повітря, що було конче необхідно під час війни в Нагірному Карабаху.

[ + – ] За посиланням відео з Т-80 з козирком

Подібні конструкції є грубими металевими конструкціями, які повинні захистити танк від атаки зверху. Проблема в тому, що в сучасних танках основна броня зосереджена в лобовій проєкції корпусу та вежі і на бортах. А кришка вежі виходить найуразливішою частиною танка. Саме зверху і прилітає ракета Javelin чи Bayraktar.

Повідомляється, що на російських танках вигляд цих ґрат часто змінюється, що може говорити про відсутність єдиного рішення. Ймовірно, зараз проводиться пошук оптимального варіанта.

[ + – ] Т72Б3 із ще одним варіантом козирка над вежею Фото: скриншот

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Деякі спостерігачі припустили, що ці встановлені зверху екрани є відповіддю на загрозу, що походить від сучасних протитанкових керованих ракет, таких як Javelin, які перебувають на озброєнні ЗСУ. Хоча в той же час ймовірніше, що це пошук захисту від БПЛА і снарядів, скинутих з ними.

Під час війни в Нагірному Карабаху азербайджанські військові використали Bayraktar TB2 для знищення танків вірмен. Для цього вони скидали високоточні MAM-L. Також застосовувалися дрони-камікадзе Harop, закуплені в Ізраїлю.

Примітно, що Україна має і Bayraktar TB2, і Javelin, які, як пишуть у виданні, будуть активно застосовуватися в разі нападу Росії.

Нагадаємо, Україна може купити ударні БПЛА Akinci для використання в зоні ООС. Також повідомлялося, що Туреччина збудує за свої гроші завод з виробництва Bayraktar в Україні. На ньому не лише вироблятимуть БПЛА, а й модернізуватимуть їх.