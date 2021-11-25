Шукають захист від Javelin та Bayraktar: у Криму помічено Т-80 з козирком на вежі (відео)
На окупованому півострові росіяни продовжують експериментувати із захистом найвразливішої частини танка — даху вежі.
В окупованому Росією Криму знову засвітився танк з імпровізованим захистом даху вежі. Цього разу на відео потрапив танк Т-80 із навареною сіткою над вежею. Про це повідомляє The Drive.
Усе частіше на російських танках зауважують імпровізований захист козирка вежі. Як пишуть оглядачі видання, це можна пояснити бажанням росіян захистити бронетехніку від атаки з повітря, що було конче необхідно під час війни в Нагірному Карабаху.
Подібні конструкції є грубими металевими конструкціями, які повинні захистити танк від атаки зверху. Проблема в тому, що в сучасних танках основна броня зосереджена в лобовій проєкції корпусу та вежі і на бортах. А кришка вежі виходить найуразливішою частиною танка. Саме зверху і прилітає ракета Javelin чи Bayraktar.
Повідомляється, що на російських танках вигляд цих ґрат часто змінюється, що може говорити про відсутність єдиного рішення. Ймовірно, зараз проводиться пошук оптимального варіанта.Важливо
Деякі спостерігачі припустили, що ці встановлені зверху екрани є відповіддю на загрозу, що походить від сучасних протитанкових керованих ракет, таких як Javelin, які перебувають на озброєнні ЗСУ. Хоча в той же час ймовірніше, що це пошук захисту від БПЛА і снарядів, скинутих з ними.
Під час війни в Нагірному Карабаху азербайджанські військові використали Bayraktar TB2 для знищення танків вірмен. Для цього вони скидали високоточні MAM-L. Також застосовувалися дрони-камікадзе Harop, закуплені в Ізраїлю.
Примітно, що Україна має і Bayraktar TB2, і Javelin, які, як пишуть у виданні, будуть активно застосовуватися в разі нападу Росії.
Нагадаємо, Україна може купити ударні БПЛА Akinci для використання в зоні ООС. Також повідомлялося, що Туреччина збудує за свої гроші завод з виробництва Bayraktar в Україні. На ньому не лише вироблятимуть БПЛА, а й модернізуватимуть їх.