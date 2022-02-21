Своих не бросаем: роту солдат РФ командование забыло на заброшенной станции у границ Украины

Военнослужащих оставили без еды и воды и они выжили исключительно благодаря поддержке местных жителей. Когда ситуация получила огласку, командиры приехали к бойцам и заставили сфотографироваться с пустыми коробками из-под сухпайков.

Более 100 военнослужащих из Таманской и Кантемировской дивизии шестой день находятся в заброшенном здании железнодорожной станции Долбино, что вблизи поселка Веселая Лопань Белгородской области РФ (около 20 км от украинской границы). Среди них как солдаты срочной службы, так и контрактники, сообщает "Комитет солдатских матерей России".

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[ + – ] Фото: Ассоциация "Комитет солдатских матерей России"

Российским военным не выдали сухие пайки, утверждают в организации, потому они вынуждены ходить в поселок и приобретать еду за свои деньги. За пять дней у большинства солдат закончились личные сбережения и их подкармливают местные жители. Они и сообщили о бедственном положении военнослужащих на горячую линию "Комитета солдатских матерей".

[ + – ] Фото: Ассоциация "Комитет солдатских матерей России"

Кроме того, солдаты сообщили, что у них нет воды — ни питьевой, ни для мытья. На опубликованных правозащитниками фото видно, что помещение заброшенной станции не оборудовано для длительного пребывания в нем большого количества людей. Российские солдаты лежат в тесноте, прямо на кафельном полу. Когда и куда будет отправка им неизвестно.

Интересно, что после того, как правозащитники придали огласку ситуации, к солдатам вечером 20 февраля приехали представители командования.

"Должностные лица выстроили ребят и сфотографировали с пустыми коробками сухпайков. Далее связь с ними прервалась", — говорится в сообщении "Комитет солдатских матерей России".

[ + – ] Фото: Ассоциация "Комитет солдатских матерей России"

Что за организация "Комитет солдатских матерей России"?

Общероссийская общественная организация "Комитет солдатских матерей России" (КСМ России) , до 1998 года Комитет солдатских матерей России — правозащитная организация, созданная в 1989 году, впервые зарегистрирована как всесоюзная организация в 1991 году. Организация создана матерями военнослужащих РФ для содействия защите прав военнослужащих и призывников. Главной идеей организации стала защита призывников и действующих солдат от произвола властей, командиров и сослуживцев.

Напомним, ФСБ РФ заявила о "попадании из Украины" снаряда в их погранпункт в Ростовской области. РосСМИ представили кадры якобы попадания боеприпаса. На них видно разрушенное одноэтажное строение в поле.

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