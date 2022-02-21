Своїх не кидаємо: роту солдат РФ командування забуло на покинутій станції біля кордонів України

Військовослужбовців залишили без їжі та води і вони вижили виключно завдяки підтримці місцевих мешканців. Коли ситуація набула розголосу, командири приїхали до бійців і змусили сфотографуватися з порожніми коробками з-під сухпайків.

Понад 100 військовослужбовців із Таманської та Кантемирівської дивізії шостий день перебувають у покинутій будівлі залізничної станції Долбіно, що поблизу селища Весела Лопань Бєлгородської області РФ (приблизно 20 км від українського кордону). Серед них як солдати термінової служби, так і контрактники, повідомляє Комітет солдатських матерів Росії.

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[ + – ] Фото: Асоціація "Комітет солдатських матерів Росії"

Російським військовим не видали сухі пайки, стверджують в організації, тому вони змушені ходити до селища та купувати їжу за свої гроші. За п'ять днів у більшості солдат закінчилися особисті заощадження і їх підгодовували місцеві жителі. Вони й повідомили про тяжке становище військовослужбовців на гарячу лінію "Комітету солдатських матерів".

[ + – ] Фото: Асоціація "Комітет солдатських матерів Росії"

Крім того, солдати повідомили, що вони не мають води — ні питної, ні для миття. На опублікованих правозахисниками фото видно, що приміщення занедбаної станції не обладнане для тривалого перебування у ньому великої кількості людей. Російські солдати лежать у тісноті, прямо на кахельній підлозі. Коли та куди буде відправлення їм невідомо.

Цікаво, що після того, як правозахисники оприлюднили ситуацію, до солдат увечері 20 лютого приїхали представники командування.

"Посадові особи вишикували хлопців і сфотографували з порожніми коробками сухпайків. Далі зв'язок із ними перервався", — йдеться в повідомленні "Комітет солдатських матерів Росії".

[ + – ] Фото: Асоціація "Комітет солдатських матерів Росії"

Що за організація "Комітет солдатських матерів Росії"?

Загальноросійська громадська організація "Комітет солдатських матерів Росії" (КСМ Росії), до 1998 Комітет солдатських матерів Росії — правозахисна організація, створена в 1989 році, вперше зареєстрована як всесоюзна організація в 1991 році. Організація створена матерями військовослужбовців РФ для сприяння захисту прав військовослужбовців і призовників. Головною ідеєю організації став захист призовників і чинних солдатів від свавілля влади, командирів і товаришів по службі.

Нагадаємо, ФСБ РФ заявила про "потрапляння з України" снаряда в їхній прикордонний пункт у Ростовській області. РосЗМІ представили кадри нібито влучення боєприпасу. На них видно зруйновану одноповерхову будівлю у полі.

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