Біля українських кордонів помічено російську техніку з незвичайними знаками "Z" (відео)

У Бєлгородській та Курській областях зафіксували вогнеметні установки, танки, артилерію та іншу техніку з нанесеною символікою на борту.

У соціальних мережах на низці відеороликів російську техніку почали фіксувати з незвичайними розпізнавальними знаками у вигляді літери "Z". Про це повідомляє блогер IgorGirkin у Твіттері, який відстежує перекидання російських військ.

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В областях, що межують з Україною, виявлено різноманітні види техніки. Їх усіх поєднує нанесена на техніку символіка у вигляді букви "Z". У Бєлгородській області у Валуйках опублікували відео танків Т-72Б з "козирками" на даху та з латинською літерою "Z".

[ + – ] Танк Т-72Б з літерою Z у Валуйках Фото: скриншот

[ + – ] Колона техніки з буквою Z

Варто зазначити, що танки з "козирками" раніше біля українських кордонів не помічали. Ймовірно, так російські військові намагаються створити прикриття для даху танків від ракет Javelin і снарядів Bayraktar TB2.

У Курській області також помічена колона техніки з танками Т-72Б3, МТ-ЛБ, САУ 2С3 "Акація" та всюдихід ДТ-30 "Вітязь". На них нанесена буква Z.

[ + – ] МТ-ЛБ Фото: скриншот [ + – ] САУ "Гвоздика" Фото: Скріншот [ + – ] Танки Т-72 Фото: скриншот [ + – ] Танки Т-72 [ + – ] САУ "Гвоздика"

Багато одиниць техніки мають букву "Z" на боці або вежі схожу символіку.

Як зазначають дослідники Conflict Intelligence Team, наголошують, що рух російських військ біля кордонів України змінився. Якщо раніше техніку перевозили потягами або спеціальними транспортерами, то тепер вони дуже часто рухаються своїм ходом. Це може вказувати на те, що перекидання техніки добігає кінця. Бронетехніка, мабуть, виходить на вихідні позиції для можливого наступу.

Зазвичай однакове маркування на техніку наносять для того, щоб відрізнити "своїх" від "чужих".

Нагадаємо, на фото потрапила рота солдат РФ у прикордонному селищі з Україною. Вони всі сплять без умов, на підлозі, поряд.

20 лютого дослідники CIT дійшли висновку, що війська РФ готові до масштабного вторгнення в Україну.