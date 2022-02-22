У мережі з'явилася інтерактивна карта з розташуванням російських військ навколо України (фото)

На карті розміщені факти пересування армії РФ, місце зйомки та дати. Також на них показано наслідки обстрілів у зоні ООС.

У мережі з'явилася інтерактивна карта, на якій позначили російські війська в Білорусі, в окупованому Криму та на кордонах з Україною. Сайт доступний за посиланням.

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На сайті MapHub нанесені:

пересування російських військ у січні

пересування російських військ у лютому

зображення наслідків обстрілів окупантів

супутникові зображення

та інші факти про російські війська

Кожна точка на карті – це відео чи фото з російськими військами. Візуально, найбільше їх було видно в Білгородській та Курській областях, що межують з Харківською, Луганською та Сумською областями. У Білорусі та окупованому Криму.

Натиснувши на якусь точку, можна бачити дату фіксації відео або фото, посилання на першоджерело, опис події, геолокацію, країну, місто, координати та рівень загрози.

[ + – ] Карта російських військ навколо України Фото: скриншот

Першоджерелом найчастіше виступають OSINT-блогери у соціальних мережах, які відстежують переміщення російських військ у соціальних мережах. На основі цього вони встановлюють їхню геолокацію.

[ + – ] Приклад першоджерела з відео російських військ

Нагадаємо, біля українських кордонів почали все частіше помічати російську техніку з незвичайними знаками "Z" на бортах. Такі колони помітили в Білгородській та Курській областях. Нині російські війська почали прибувати в ОРДЛО для захисту "кордонів Л/ДНР".

20 лютого дослідники CIT дійшли висновку, що війська РФ готові до масштабного вторгнення в Україну.