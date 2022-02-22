У мережі з'явилася інтерактивна карта з розташуванням російських військ навколо України (фото)
На карті розміщені факти пересування армії РФ, місце зйомки та дати. Також на них показано наслідки обстрілів у зоні ООС.
У мережі з'явилася інтерактивна карта, на якій позначили російські війська в Білорусі, в окупованому Криму та на кордонах з Україною. Сайт доступний за посиланням.
На сайті MapHub нанесені:
- пересування російських військ у січні
- пересування російських військ у лютому
- зображення наслідків обстрілів окупантів
- супутникові зображення
- та інші факти про російські війська
Кожна точка на карті – це відео чи фото з російськими військами. Візуально, найбільше їх було видно в Білгородській та Курській областях, що межують з Харківською, Луганською та Сумською областями. У Білорусі та окупованому Криму.
Натиснувши на якусь точку, можна бачити дату фіксації відео або фото, посилання на першоджерело, опис події, геолокацію, країну, місто, координати та рівень загрози.
Першоджерелом найчастіше виступають OSINT-блогери у соціальних мережах, які відстежують переміщення російських військ у соціальних мережах. На основі цього вони встановлюють їхню геолокацію.
Нагадаємо, біля українських кордонів почали все частіше помічати російську техніку з незвичайними знаками "Z" на бортах. Такі колони помітили в Білгородській та Курській областях. Нині російські війська почали прибувати в ОРДЛО для захисту "кордонів Л/ДНР".
20 лютого дослідники CIT дійшли висновку, що війська РФ готові до масштабного вторгнення в Україну.