Американські дипломати показали "цивілізаційну різницю" між Україною та Росією (фото)

Київ на початку першого тисячоліття будував пам'ятники архітектури, а Москва могла похвалитися лише лісами та порослими травою дорогами, вважають у посольстві США.

Посольство США продемонструвало історичну та цивілізаційну різницю між Україною та Росією. Відповідний пост дипмісія опублікувала у Twitter.

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Дипломати порівнювали архітектурні здобутки двох держав з кінця X-го до початку XII-го століть. Судячи з публікації, у Києві у 996 році збудували перший кам'яний православний храм – Десятинну церкву.

[ + – ] Росії не вдалося нічого збудувати

У Києві 1011 року з'явився Собор святої Софії, 1070-го — Видубицький монастир, а 1108-го – Михайлівський Золотоверхий монастир.

Як вважають у посольстві, РФ за всі ці роки нічого не збудувала. Замість російських пам'яток культури на всіх зазначених роках представлена картинка з лісами та дорогою, що поросла травою.

Нагадаємо, що США перевели дипломатів із Києва до Львова, а 22 лютого стало відомо, що їх залишать у Польщі.

Фокус раніше писав, що на засіданні Ради безпеки РФ із питання про визнання "ЛНР" і "ДНР" голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Росія ніколи нічого не "робила поганого" Україні.

Зазначимо, що на сайті MapHub з'явилася інтерактивна карта з військами РФ у Білорусі, в окупованому Криму та на кордонах із Україною.