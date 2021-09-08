Спецоперація щодо "вагнерівців" проходила за фінансової та технічної допомоги США, — CNN (відео)

Зрив спецоперації став серйозним ударом по українських спецслужбах, які розробляли цей план із затримання воєнних злочинців майже 18 місяців.

Українська розвідка проводила спецоперацію із затримання "вагнерівців" з відома і підтримки США. Про це йдеться в матеріалі CNN.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Американські журналісти поспілкувалися з трьома високопоставленими чиновниками розвідки України, які розповіли, як саме спецслужби виманювали з Росії воєнних злочинців.

Українські агенти, за даними CNN, видавали себе за російську ПВК, яка вербувала людей для "захисту об'єктів у Венесуелі" з місячним окладом в $5 тисяч. На приманку потрапили понад 100 громадян Росії, серед яких — учасники бойових дій на Донбасі на стороні окупаційних військ.

"Ми почали їм дзвонити і говорити: "Ей, мужик, добре, розкажи мені що-небудь про себе. Може, ти насправді не боєць, може, ти сантехнік чи щось у цьому роді". А потім вони почали розкривати щось про себе, надсилаючи нам документи, військові посвідчення й докази того, де вони воювали. І ми типу, бінго, ми можемо це використовувати", — розповіло одне з джерел у розвідці.

Потенційні найманці надсилали посвідчення особи й потенційно компрометуючі фотографії і відео, на яких були зняті їхні "військові подвиги" на Сході України. За словами джерела з розвідки, на приманку клюнули люди, які були причетні до знищення MH17 і літака "Іл-76" під Луганськом.

Один із представників заявив, що спецоперація із затримання "вагнерівців" була розроблена за участю США, які виділили на неї гроші, технічне обладнання. А керівництво ЦРУ дало рекомендації щодо того, як заманити в пастку російських військових. Однак цю інформацію пізніше спростував чиновник США. За його словами, американська розвідка знала про спецоперацію, проте ніяк у ній участі не брала.

Чиновник української розвідки заявив, що в ході спецоперації вони відібрали 33 громадян РФ, причетних до військових дій на Донбасі. Завербованим найманцям сказали, що їх відправлять до Туреччини, де на них чекатиме рейс у Каракас. План полягав у тому, щоб доставити військових злочинців на територію України і заарештувати.

Але плани української розвідки змінила пандемія COVID-19, коли Росія закрила свої кордони. Однак, Кремль дозволив росіянам безперешкодно їздити в сусідню Білорусь. Стратегія розвідників змінилася, і найманців на автобусі доставили до Мінська, звідки, як вони думали, їх відправлять до Венесуели.

Найманців відвезли на базу відпочинку "Белорусочка", де вони повинні були перебувати кілька днів. Курорт радянських часів розташований у 15 хвилинах від Мінська, і на території комплексу завербовані могли залишатися непоміченими для силовиків.

Спецоперація з "вагнерівцями" провалилася після втручання спецслужб Білорусі. Бійці спецназу увірвалися на територію бази відпочинку, де перебували завербовані, і провели показове затримання за участю держЗМІ. Влада Білорусі зірвала українську спецоперацію, оскільки думали, що росіяни прибули для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.

"Ми отримали підтверджену інформацію, що ці росіяни мали реальний бойовий досвід і дійсно брали участь у збройних конфліктах", — заявляв на телебаченні один із топсиловиків, який брав участь у затриманні "вагнерівців".

Затримання найманців застало зненацька Кремль, який спершу заявив, що не володіє інформацією, а пізніше став "відмовлятися" і заперечував відправку військовослужбовців у сусідню Білорусь. У ситуацію також втрутився президент України Володимир Зеленський, який закликав Олександра Лукашенка екстрадувати росіян на територію нашої країни.

Лукашенко відкинув прохання Зеленського і через кілька днів затриманих "вагнерівців" повернули на територію Росії. Високопоставлені чиновники розвідки України заявили, що зрив спецоперації став серйозним ударом по спецслужбах, які розробляли цей план із затримання воєнних злочинців майже 18 місяців.

"Якби ці люди опинилися тут, в Україні, подробиці їхніх злочинних дій стали б відомі всьому світу. Україна могла б залучити їх до відповідальності і показати, що наша боротьба з Росією серйозна і що ми не будемо піднімати руки в знак капітуляції", — резюмував інсайдер у спілкуванні з CNN.

Українська влада не відповіла на запит CNN про надання коментаря щодо спецоперації з "вагнерівцями".

[ + – ] Спецоперація із затримання "вагнерівців"

Також Фокус розповідав, що Рада відмовилася створювати ТСК у справі ПВК "Вагнера". Народні депутати не підтримали у другому читанні створення ТСК щодо проваленої спецоперації, в ході якої українські спецслужби планували затримати воєнних злочинців із РФ, які брали участь у бойових діях на Донбасі.

Пізніше Фокус повідомляв, що розслідувачі Bellingcat прибули в Україну для підготовки фільму про "вагнерівців". Організація знімає розслідування про провалену влітку 2020 року спецоперацію в Білорусі з затримання бойовиків із ПВК "Вагнера".