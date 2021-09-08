Спецоперация по "вагнеровцам" проходила с финансовой и технической помощью США, — CNN (видео)

Срыв спецоперации стал серьезным ударом по украинским спецслужбам, которые разрабатывали этот план по поимке военных преступников почти 18 месяцев.

Украинская разведка проводила спецоперацию по задержанию "вагнеровцев" с ведома и поддержки США. Об этом говорится в материале CNN.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Американские журналисты пообщались с тремя высокопоставленными чиновниками разведки Украины, которые рассказали, как именно спецслужбы выманивали из России военных преступников.

Украинские агенты, по данным CNN, выдавали себя за российскую ЧВК, которая вербовала людей для "защиты объектов в Венесуэле" с месячным окладом в $5 тысяч. На приманку попали более 100 граждан России, среди которых — участники боевых действий на Донбассе на стороне оккупационных войск.

"Мы начали им звонить и говорить: "Эй, мужик, хорошо, расскажи мне что-нибудь о себе. Может, ты на самом деле не боец, может, ты сантехник или что-то в этом роде". А потом они начали раскрывать что-то о себе, присылая нам документы, военные удостоверения и доказательства того, где они воевали. И мы типа, бинго, мы можем это использовать", — рассказал один из источников в разведке.

Потенциальные наемники присылали удостоверения личности и потенциально компрометирующие фотографии и видео, на которых были засняты их "военные подвиги" на Востоке Украины. По словам источника из разведки, на приманку клюнули люди, которые были причастны к уничтожению MH17 и самолета "Ил-76" под Луганском.

Один из представителей заявил, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" была разработана с участием США, которые выделили на нее деньги, техническое оборудование. А руководство ЦРУ дало рекомендации относительно того, как заманить в ловушку российских военных. Однако, эту информацию позже опроверг чиновник США. По его словам, американская разведка знала про спецоперацию, однако никак в ней не участвовала.

Чиновник украинской разведки заявил, что в ходе спецоперации они отобрали 33 граждан РФ, причастных к военным действиям на Донбассе. Завербованным наемникам сказали, что их отправят в Турцию, где их будет ожидать рейс в Каракас. План состоял в том, чтобы доставить военных преступников на территорию Украины и арестовать.

Но планы украинской разведки изменила пандемия COVID-19, когда Россия закрыла свои границы. Однако, Кремль разрешил россиянам беспрепятственно ездить в соседнюю Беларусь. Стратегия разведчиков изменилась и наемников на автобусе доставили в Минск, откуда, как они думали, их отправят в Венесуэлу.

Наемников отвезли на базу отдыха "Белорусочка", где они должны были находиться несколько дней. Курорт советских времен находится в 15 минутах от Минска, и на территории комплекса завербованные могли оставаться незамеченными для силовиков.

Спецоперация с "вагнеровцами" провалилась после вмешательства спецслужб Беларуси. Бойцы спецназа ворвались на территорию базы отдыха, где находились завербованные, и провели показательное задержание с участием госСМИ. Власти Беларуси сорвали украинскую спецоперацию, поскольку думали, что россияне прибыли для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.

"Мы получили подтвержденную информацию, что эти русские имели реальный боевой опыт и действительно принимали участие в вооруженных конфликтах", — заявлял на телевидении один из топ-силовиков, участвовавший в задержании "вагнеровцев".

Задержание наемников застало врасплох Кремль, который сперва заявил, что не владеет информацией, а позже стал "отнекиваться" и отрицал отправку военнослужащих в соседнюю Беларусь. В ситуацию также вмешался президент Украины Владимир Зеленский, который призвал Александра Лукашенко экстрадировать россиян на территорию нашей страны.

Лукашенко отверг просьбу Зеленского и через несколько дней задержанных "вагнеровцев" вернули на территорию России. Высокопоставленные чиновники разведки Украины заявили, что срыв спецоперации стал серьезным ударом по спецслужбам, которые разрабатывали этот план по поимке военных преступников почти 18 месяцев.

"Если бы эти люди оказались здесь, в Украине, подробности их преступных действий стали бы известны всему миру. Украина могла бы привлечь их к ответственности и показать, что наша борьба с Россией серьезна и что мы не будем поднимать руки в знак капитуляции", — резюмировал инсайдер в общении с CNN.

Украинская власть не ответила на запрос CNN о предоставлении комментария по спецоперации с "вагнеровцами".

[ + – ] Спецоперация по задержанию "вагнеровцев"

Также Фокус рассказывал, что Рада отказалась создавать ВСК по делу ЧВК "Вагнера". Народные депутаты не поддержали во втором чтении создание ВСК по проваленной спецоперации, в ходе которой украинские спецслужбы планировали задержать военных преступников из РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе.

Позже Фокус сообщал, что расследователи Bellingcat прибыли в Украину для подготовки фильма по "вагнеровцам". Организация снимает расследование о проваленной летом 2020 года спецоперации в Беларуси по задержанию боевиков из ЧВК "Вагнера".