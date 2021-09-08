"Старая российская дезинформация": в ОП отреагировали на расследование CNN по "вагнеровцам"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что внимание стоит обратить не на само расследование, а на то, как быстро с его результатами согласилась ФСБ.

Советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал материал CNN, посвященный спецоперации по поимке "вагнеровцев", переведенной на английский язык дезинформацией, ранее растиражированной российскими СМИ. В то же время он отметил, что ФСБ РФ очень быстро согласилась с результатами расследования американских журналистов. Об этом Подоляк заявил в комментарии изданию "Украинская правда".

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По словам советника Ермака, при создании своего расследования журналисты CNN ссылались на источники, которые не имеют "информационной и репутационной ценности".

"Все как всегда. Обязательные анонимные отставники — и это ключевое — что-то подтверждают. Другой анонимный источник что-то опровергает. Еще раз: анонимные, бесфамильные, бездолжностные…", — сказал Подоляк.

По его мнению, пристальное внимание стоит обратить не на суть расследования, а на "синхронность с заявлением ФСБ". Отметим, что после выхода материала американского телеканала о "вагнеровцах" официальный представитель российского ведомства заявил, что информация, содержащаяся в нем "абсолютно достоверна" и в ФСБ ее "полностью подтверждают".

"Когда ранее официальный представитель ФСБ практически мгновенно выходил в медиа, чтобы поддержать и похвалить какой-то репортаж? Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать", — считает Подоляк.

Также он допускает, что ФСБ может выразить одобрение действий "тех украинский деятелей из числа журналистов, политиков или бывших службистов, которые подставили CNN и просто обеспечили перевод на английский старой российской "дезы", которая была опубликована впервые 6 августа 2020 года". Подоляк добавил, что имеет в виду публикацию российского издания "Комсомольская правда", посвященную операции по поимке "вагнеровцев".

Напомним, ранее телеканал CNN обнародовал расследование, в котором утверждается, что в прошлом году украинские спецслужбы при поддержке Центрального разведывательного управления США, а также при помощи американского финансирования и технических средств, провели спецоперацию по поимке 33 российских наемников из частной военной компании "Вагнера", причастным к военным действиям на Донбассе. Однако планы силовиков нарушили их коллеги из Беларуси, которые считали, что военные прибыли для дестабилизации ситуации в республике перед президентскими выборами. В результате Беларусь, несмотря на просьбу Киева экстрадировать их в Украину, выдала наемников России.

В комментарии телеканалу один из американских чиновников опроверг информацию о том, что США помогали Украине провести спецоперацию.

Ранее мы писали, что Верховная Рада отказалась создавать временную следственную комиссию по делу ЧВК "Вагнера".