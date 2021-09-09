Потасовка в Раде: Николай Тищенко набросился на Гео Лероса (видео)

Инцидент произошел, когда исключенный из "Слуги народа" нардеп рассказывал о необходимости ТСК отчитаться о "сорванной спецоперации по вагнеровцам".

В четверг, 9 сентября, во время пленарного заседания Верховной Рады между заместителем главы фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко и исключенным из состава политсилы Гео Леросом произошла потасовка.

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Так, внефракционный нардеп с трибуны заявил, что единственной временной следственной комиссией (ТСК), которая должна отчитаться в зале парламента, является та, которая занимается расследованием "сорванной спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера".

"Нас, украинцев, интересует: кто из этой парочки — господин Зеленский или его секретарша Ермак — слили эту спецоперацию. Господин Зеленский, Вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие должности, но вы превращаете эту страну в мафию…" — начал выступать Гео Лерос, однако к нему подошел Николай Тищенко и начал оттягивать от трибуны.

Присутствовавшие в зале парламентарии и спикер Верховной Рады начали возмущаться из-за потасовки.

"Разве это парламентаризм?" — спросил кто-то из нардепов.

[ + – ] Между Тищенко и Леросом произошла потасовка

Вскоре к Леросу и Тищенко подошли другие парламентарии и разняли их.

После этого заседание продолжилось в привычном режиме.

[ + – ] Потасовка между Николаем Тищенко и Гео Леросом в Верховной Раде

[ + – ] Потасовка между Николаем Тищенко и Гео Леросом в Верховной Раде

Напомним, 8 сентября американский телеканал CNN выпустил сюжет, в котором утверждается, что "спецоперация по бойцам ЧВК Вагнера" проходила при финансовой поддержке США. В Офисе президента это расследование назвали "российской дезинформацией".

Материал о "спецоперации по бойцам ЧВК Вагнера" готовит и группа журналистов Bellingcat.

29 июля под Минском была задержана группа наемников из 33 человек, которые причастны к российской ЧВК "Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовала в вооруженном конфликте на Донбассе.

Уже 14 августа Генпрокуратура РФ заявила, что задержанные были переданы российским специалистам белорусскими силовиками. Позже "вагнеровцы" рассказали о своем задержании российским СМИ.

В августе же некоторые журналисты и СМИ начали распространять информацию о том, что украинская разведка собиралась провернуть хитрый план и захватить "вагнеровцев", однако операция сорвалась по вине сотрудника Офиса президента.

В Офисе президента же неоднократно заявляли, что информация об этой спецоперации является вымыслом.