"Гречка по 12 гривен, а говядина по 70", — Тищенко о ценах на продукты на Бессарабке (видео)
Парламентарий не заметил роста цен и признался, что любит дегустировать сало на одном из самых дорогих рынков Киева.
Нардеп и замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко рассказал, по каким ценам покупает продукты на одном из самых дорогих рынков Киева. Об этом парламентарий рассказал в кулуарах Верховной Рады.
Журналистка поинтересовалась, кто в семье нардепа отвечает за покупку продуктов, на что Николай Тищенко ответил: "Сегодня я что-то покупаю, что-то жена, что-то родители".
Замглавы фракции "Слуга народа" признался, что покупает продукты на Бессарабском рынке и любит там дегустировать сало.
"Первый кусок сала стоит от 50 до 200 гривен за килограмм", — заявил Николай Тищенко, отвечая на вопрос о расценках на продукты.
По словам нардепа, на Бессарабском рынке, который считается одним из самых дорогих рынков Киева, он покупал гречку по 12 и 28 гривен за килограмм. Более того, Николай Тищенко заявил, что не заметил роста цен на продукты в Украине.
"Нет, такие же самые (цены на продукты — ред.). Все цены зависят от энергоносителей. Если кризис в мире есть, значит поднимается и себестоимость продукта, ведь он как-то попадает к нам на стол", — продолжил депутат и не ответил на прямой вопрос, сколько денег он лично тратит на продукты питания.
Николай Тищенко заявил, что предпочитает овощи и говядину, которую он в последний раз покупал от 50 до 70 гривен, а "можно было купить и по 20 гривен".
По данным Госстата, средняя цена на говядину в Украине в сентябре составляла 172 гривны за килограмм, хотя еще в начале года в среднем за нее просили почти 145 гривен.
Что касается гречки — килограмм крупы в сентябре в среднем стоил 42,54 грн, а с января 2021 года она подорожала на пять гривен. Килограмм сала украинскому покупателю в сентябре обходился почти в 87 гривен.
Ранее Фокус сообщал про другой скандал с участием замглавы фракции "Слуга народа". В сентябре Николай Тищенко набросился в Раде на нардепа Гео Лероса. Инцидент произошел во время выступления исключенного из "Слуги народа" нардепа, призывавшего ТСК отчитаться о "сорванной спецоперации по вагнеровцам".
А в июле 2021 года корреспонденты засняли, как Николай Тищенко угощал нардепов в Раде странным напитком. Коктейль, который замглавы фракции "Слуга народа" передавал в бутылке из-под минеральной воды Borjomi, был коричневого цвета, и в руке Николай Тищенко еще держал Coca-Cola.