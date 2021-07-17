Боржоми-кола: "слуга" Николай Тищенко угостил коллег по Раде странным напитком (видео)

Инцидент произошел прямо во время сессии парламента. Нардепы выпили коктейль и принялись голосовать.

Нардеп и заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко угощал странным напитком своих коллег прямо во время голосования в Верховной Раде. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.

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Коктейль, который Тищенко передавал в бутылке из-под минеральной воды Borjomi, был коричневого цвета. Также парламентарий держал в руке бутылку Coca-Cola.

"Боржоми-кола, или как Николай делился напитком", — подписал видео Доброносов.

[ + – ] Тищенко во время голосования в Раде угостил коллег странным напитком

Пользователи соцсети восприняли это видео и "коктейль Тищенко", в основном, с юмором. Многие комментаторы начали делиться предположениями какую же смесь распивали парламентарии во время голосования.

"Похоже, бренди". "Узвар?", "Закарпатский Боржоми", "Без закуски", "Может, белый ром?", "Похоже на компот" "Тоже пили такое в универе на парах", "С горла! Какой там коронавирус?" — писали пользователи соцсети под видео.

Напомним, с марта 2021 года Николай Тищенко возглавляет Закарпатскую ячейку партии "Слуга народа". В июне сообщалось, что рейс "Киев-Ужгород" задержали из-за того, что парламентарий решил записать на фоне самолета "сториз" для соцсетей. Также недавно Тищенко повздорил в столовой Рады с коллегой по фракции Александром Куницким.