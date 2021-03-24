Нардеп Николай Тищенко возглавил Закарпатскую ячейку "Слуги народа"
Решение приняли на сборах областной организации "Слуги народа".
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко стал главой ячейки партии в Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Решение было принято на сборах Закарпатской областной организации. Тищенко заменит на посту другого народного депутата партии Игоря Кривошеева. О том, какие задачи стоят перед в области, не сообщается.
Киевскую ячейку возглавит Леся Забуранная. Но она будет возглавлять ячейку до завершения локдауна в Киеве, то есть до 10 апреля. После чего партия соберет конференцию и решит, кто будет дальше возглавлять Киевскую ячейку.
Ранее Николай Тищенко заявлял, что является "бультерьером президента" и готов выполнять любые задачи, которые ему поставит президент Владимир Зеленский.
Напомним, 4 марта в сети появились того, как Николай Тищенко ездил по выделенной полосе общественного транспорта в Киеве.
В октябре 2020 года нардеп опубликовал пост, в котором сообщил, что он заболел коронавирусом.
Отметим, что Юлия Тимошенко и фракция "Голос" ведут переговоры по созданию коалиции с фракцией "Слуга народа" в парламенте.
Анна Быкова разбиралась, помогут ли чистки в "Слуге народа" переизбрать Зеленского на второй срок.