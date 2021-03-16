Большая мойка. Помогут ли чистки в "Слуге народа" переизбрать Зеленского на второй срок

Чего ожидать от итогов воскресного внеочередного сьезда правящей "Слуги народа"? По мысли президента, лично открывшего этот, посвященный сугубо внутрипартийным организационно-кадровым вопросам форум, "Слуга народа" должна работать не для 73% или 54% населения, а на благо всех граждан Украины.

Сложно назвать этот тезис уместным в настоящее время, ведь более органично он прозвучал бы полтора-года назад. Тогда это могло быть воспринято избирателем как словесный реверанс в сторону НЕпроголосовавших за Зе, а сейчас же, при нынешних просевших рейтингах, вряд ли такая мысль выполнит электорально-мобилизационную функцию.

Было анонсировано "очищение от засланных казачков и случайных людей". По мнению большинства экспертов, речь шла об изгнании Александра Дубинского, но масштаб высказывания позволяет напророчить новые внутрипарнтийные конфликты.

Из старых комрадов на арене остается парламенский лидер Давид Арахамия, который был избран на съезде председателем политсовета партии.

Станут ли переизбранные руководящие органы президентской партии аккумуляцией лучших профессионалов, оставшихся в партии, или новым марионеточным рядом в руках закулисных спонсоров/инвесторов — открытый вопрос.

Главное то, что сомневаться уже не приходится: в "Слуге народа" на манеж выходят новые персоналии, да и манеж как конструкция будет меняться в ближайшее время.

Новыми персоналиями в рядах Зе-команды станет, во-первых, региональный кадровый резерв — представители партии на местах, которые не вошли в "высшую лигу" партии и еще не получили мандат. Это главы региональных ячеек, их члены и отметившиеся активисты.

Во-вторых, это будут представители анонсированной молодежки партии и женского крыла. (Интересным будет анализ, сколько членов этих "крыльев" окажутся детьми и женами действующих Зе-депутатов). В-третьих, ожидается приход новых спонсоров и их ставленников, так как многие старые инвесторы, видя деградацию партийных рейтингов, передумывают делать донаты дальше.

Кадровый вопрос в свое время стал ахиллесовой пятой Порошенко, который болел круговой порукой похлеще, чем его предшественник Янукович. Зеленский понимает это, и особо остро ощущает кадровый кризис на фоне амбиций участия партии в следующих выборах.

Параллельно с этим Зеленский все чаще думает о выдвижении на второй срок. Примечательно, что заявление главы фракции Давида Арахамии о том, что партия будет просить президента баллотироваться снова, не было дезавуировано ни самим Зеленским, ни его окружением.

Важно

Другое кино. Удастся ли Зеленскому поправить рейтинги борьбой с Медведчуком

Но возможна ли в теории и насколько эффективна будет на практике попытка консолидации политической силы действующего президента? Как говорится, лучший аргумент — это результат, а результатами Зе-команда похвалиться не очень-то может.

Аналитический портал "Слово и Дело" провел анализ выполненных/в процессе/проваленных обещаний президента в соответствии с его программой, среди которых за 2020 год выполнено 22% (136 заявленных обещаний). 22 %, как мы понимаем, это менее четверти от заявленного массива обещаний.

Мало ли это? Критически мало! Особенно, если оценить благоприятную среду практически без оппозиционного сопротивления, в которой оказался Зеленский в начале своей каденции.

Попыткой репутационной коррекции станет презентованная на съезде новая программа партии "Слуга народа", ключевыми постулатами которой стали борьба с коррупцией и олигархатом, а также усиление национальной безопасности и улучшение социального развития.

В общем, абсолютно классический набор. Какую трактовку и степень внедрения программы покажут 7000 Зе-депутатов на разных уровнях — мы увидим в ближайшее время.