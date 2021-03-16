Велика мийка. Чи допоможуть чистки в "Слузі народу" переобрати Зеленського на другий термін

Чого очікувати від підсумків недільного позачергового зʼїзду правлячої "Слуги народу"? На думку президента, який особисто відкрив цей, присвячений суто внутрішньопартійним організаційно-кадровим питанням форум, "Слуга народу" повинна працювати не для 73% або 54% населення, а на благо всіх громадян України.

Складно назвати цю тезу доречною нині, адже більш органічно вона прозвучала б півтора-рік тому. Тоді це могло бути сприйнято виборцем як словесний реверанс у сторону, хто не проголосував за Зе, а зараз же, за нинішніх просілих рейтингах, навряд чи така думка виконає електорально-мобілізаційну функцію.

Було анонсоване "очищення від засланих козачків і випадкових людей". На думку більшості експертів, йшлося про вигнання Олександра Дубінського, але масштаб висловлювання дозволяє напророкувати нові внутрішньопартійні конфлікти.

Зі старих комрадів на арені залишається парламенських лідер Давид Арахамія, який був обраний на зʼїзді головою політради партії.

Чи стануть переобрані керівні органи президентської партії акумуляцією кращих професіоналів, які залишилися в партії, або новим маріонетковим рядом у руках закулісних спонсорів/інвесторів — відкрите питання.

Головне те, що сумніватися вже не доводиться: у "Слузі народу" на манеж виходять нові персоналії, та й манеж як конструкція змінюватиметься найближчим часом.

Новими персоналіями у лавах Зе-команди стане, по-перше, регіональний кадровий резерв — представники партії на місцях, які не ввійшли до "вищої ліги" партії і ті, хто ще не отримали мандат. Це глави регіональних осередків, їх члени й активісти, які відзначилися.

По-друге, це будуть представники анонсованої молодіжки партії і жіночого крила. (Цікавим буде аналіз, скільки членів цих "крил" будуть дітьми і дружинами чинних Зе-депутатів). По-третє, очікується прихід нових спонсорів та їх ставлеників, оскільки багато старих інвестори, бачачи деградацію партійних рейтингів, передумують робити донати далі.

Кадрове питання свого часу стало ахіллесовою пʼятою Порошенка, який хворів круговою порукою серйозніше, ніж його попередник Янукович. Зеленський розуміє це, й особливо гостро відчуває кадрову кризу на тлі амбіцій участі партії в наступних виборах.

Паралельно з цим Зеленський все частіше думає про висунення на другий термін. Варто зазначити, що заява глави фракції Давида Арахамія про те, що партія проситиме президента балотуватися знову, не було дезавуйоване ні власне Зеленським, ні його оточенням.

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Але чи можлива в теорії та наскільки ефективна буде на практиці спроба консолідації політичної сили чинного президента? Як-то кажуть, кращий аргумент — це результат, а результатами Зе-команда похвалитися не дуже-то й може.

Аналітичний портал "Слово і Діло" провів аналіз виконаних/у процесі/провалених обіцянок президента відповідно до його програми, серед яких за 2020 рік виконано 22% (136 заявлених обіцянок). 22%, як ми розуміємо, це менше чверті від заявленого масиву обіцянок.

Чи мало це? Критично мало! Особливо, якщо оцінити сприятливе середовище практично без опозиційного опору, в якому опинився Зеленський на початку своєї каденції.

Спробою репутаційної корекції стане презентована на зʼїзді нова програма партії "Слуга народу", ключовими постулатами якої стали боротьба з корупцією та олігархатом, а також посилення національної безпеки і поліпшення соціального розвитку.

Загалом, абсолютно класичний набір. Яке трактування і ступінь впровадження програми покажуть 7 000 Зе-депутатів на різних рівнях — ми побачимо найближчим часом.