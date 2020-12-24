Пророссийский реванш: о получении распишитесь. О чем говорят итоги выборов в Кривом Роге

Недавно в два тура состоялись плановые выборы городского главы Кривого Рога малой родины нынешнего президента Владимира Зеленского. По их результатам новым мэром города стал представитель ОПЗЖ Константин Павлов.

В первом туре он набрал всего 9,15 % голосов, заняв третье место, но из-за снятия кандидатуры Юрия Вилкула, набравшего 44,96 %, Павлов вышел во второй тур. Где и победил у "слуги" Дмитрия Шевчика с преимущественным большинством — 56,97 %. В свою очередь, Шевчик набрал 40,49 %.

Сейчас, кгда осела пыль от политической баталии местного масштаба, есть возможность оглянуться по сторонам хорошенько осмотреть поле боя и пейзаж после битвы. Как криворожские итоги скажутся на расстановке политических сил во всеукраинском масштабе, к каким отдаленным последствиям приведут, учитывая идущие разговоры о возможной досрочной парламентской кампании.

Почему результат оказался именно таким? Кривой Рог — индустриальный город. Здесь находятся три горно-обогатительных комбината, входящие в группу "Метинвест", совладельцами которой являются олигархи Ринат Ахметов и Вадим Новинский. Ахметов имеет еще железорудный комбинат. Соответственно, от позиции владельцев градлльразующих предприятий в немалой степени зависит и исход политических компаний.

И поскольку последние 10 лет город находился под "наблюдением" Юрия Вилкула, который открыто лоббировал интересы олигархов, в том числе и Рината Ахметова, ситуация считалась подконтрольной. Соответственно, при проведении выборов возник вопрос сохранения власти на стратегически важном объекте. Поэтому, после снятия Вилкула с гонки, в борьбу вступил его соратник с уже сформированными взглядами и ценностями в контексте управления — Константин Павлов.

Сотрудничество Павлова с Вилкулом уходит корнями еще в конец 90-х, когда нынешний победитель мэрской гонки занимал высокую должность заместителя начальника отдела сбыта и внешнеэкономической деятельности, где Вилкул был замом гендиректора предприятия "Кривбассконсалтинг ".

Об их тесной взаимосвязи также свидетельствует тот факт, что начиная с 2006 года и до последних выборов, Павлов занимал должность первого заместителя мэра, включая период каденции Вилкула на данном посту. Нельзя не упомянуть и об их совместной деятельности в Партии регионов в роли депутатов горсовета.

Впрочем, вышел из "регионовской шинели" и проигравший Павлову кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик, которого активно во время избирательной кампании поддерживал сам Владимир Зеленский. Ранее он избирался в Криворожский городской совет 6-го созыва от партии "Сильная Украина" Сергея Тигипко в 2010 году и в Днепропетровский областной совет 7-го созыва от преемника ПР "Оппозиционного блока" в 2015 году.

Он и сейчас является и депутатом криворожского областного совета от того же Оппоблока. К тому же, Шевчик — представитель группы Метинвест, гендиректор ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" Вадима Новинского и, по сути, креатура последнего, хоть формально и шедшая под президентским "зеленым" флагом на выборы городского головы.

Проигрыш "Слуг народа" в местных выборах в СМИ часто изображается как личное поражение президента. Ведь, если родной город "главнокомандующего" находится под влиянием оппозиционной силы, совершенно очевидно, что ему становится все труднее удерживать власть под контролем правящей партии.

Это яркий показатель снижения доверия к президенту и его команде, что в определенной степени сыграл на руку оппонентам в избирательной гонке. А на юго-востоке, учитывая традиционную непопулярность там партий правого, националистического лагеря, основными оппонентами "слуг" остаются хорошо знакомые нам экс-регионалы.

Поражение "Слуг народа" на выборах в одном из ключевых украинских городов свидетельствует о том, что размещение политических сил на карте Украины локально смещается в сторону ОПЗЖ. Ведь, пропагандируя пророссийские интересы на телевидении и закрепляя распространение соответствующей информации победой на выборах местного уровня, оппозиция активно набирает обороты накануне вероятных внеплановых парламентских выборов.

Как заявил Юрий Бойко, ОПЗЖ "одержала блестящую победу": партия получила первые места в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Вторые места — в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Но, можно ли действительно сейчас говорить о реванше пророссийских сил, об угрозе которого так часто в последнее время говорят лидеры мнений из патриотического лагеря? На мой взгляд, рано, но тенденция — налицо.

Прежде всего, нужно сравнить показатели результатов выборов в 2015 и 2020 году. К примеру, по итогам этих местных выборов ОПЗЖ оказалась еще дальше от принятия решений, чем была в 2015 году, уступив власть в крупных городах политическим проектам мэров.

Для сравнения, приведу показатели "Оппозиционного блока" в 2015 году и "ОПЗЖ" в 2020-м в базовых для них городах юго-востока:

Одесса — 18,7% (сейчас — от 19% до 23%);

Запорожье — 31,2% (сейчас — до 16%);

Херсон — 16,6% (сейчас — до 16,6%);

Как видим, рейтинги так называемых реваншистов либо выросли незначительно, либо почти не изменились, либо даже снизились по сравнению с показателями пятилетней давности, что вряд ли приведет партию Медведчука к власти и внеплановым парламентским выборам в ближайшем будущем.

Но и не стоит забывать об изменениях, которые произошли в течении этого периода. Ведь, на парламентских выборах 2019 года часть электората ОПЗЖ перешла на сторону партии "Слуга народа", возлагая надежду на то, что Зеленский сможет быстро решить ситуацию на Донбассе за счет переговоров с Россией. Эти ожидания не оправдались. И сегодняшний рост ОПЗЖ — это не "реванш", а предсказуемое возвращение ее электората в старое идеологическое поле.

Возможно, для реваншистов это и есть предел, выше которого они уже не прыгнут? Время покажет.