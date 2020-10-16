"Температура 36,8". Нардеп Николай Тищенко заболел коронавирусом

"Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу", - написал Тищенко из больничной палаты.

Нардеп от партии "Слуга народа" Николай Тищенко опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором сообщил, что его тест на коронавирус показал "положительный" результат.

"Температура 36,8 – поднялась. Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу", - написал Тищенко.

Он сообщил, что переходит на запасной больничный бункер и уверен в быстрой победе над коронавирусом "как и в победе партии президента на местных выборах в Киеве".

К публикации он добавил фотографию с больницы с несколькими препаратами, усиливающими иммунитет.

Тищенко в руках держит цинк, являющийся микроэлементом, необходимым для функционирования клеток кишечника, роста костей и работы иммунной системы.

"Вооружился" нардеп и средством под названием "Сумамед", которое является противомикробным антибиотиком.

И еще один препарат в руках Тищенко - это "Детримакс 4000", добавка, которая может быть использована по рекомендации врача в рационах диетического питания взрослых, имеющих подтвержденный недостаточный уровень потребления витамина D3.

Подписчики в Фейсбук удивились госпитализации нардепа при практически нормальной температуре. "Covid -это конечно же лотерея, кому как повезёт, но с 36,8 занимать койку в больнице, в то время когда людей с 39,9 ложить некуда , это наглость и бессовестность Сиди дома, на самоизоляции!", пишут в комментариях.

Напомним, Тищенко возглавляет киевскую ячейку "Слуги народа".