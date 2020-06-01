Николай Тищенко возглавил киевскую ячейку "Слуги народа"

Николай Тищенко возглавил киевскую ячейку "Слуги народа"

Фото: UA Rating

Членами городского совета партийной организации в Киеве стали министр культуры Александр Ткаченко, нардепы Андрей Холодов, Анна Бондар, Богдан Яременко, Максим Перебийнис, Роман Грищук и другие

Киевскую ячейку партии "Слуга народа" возглавил заместитель главы фракции Николай Тищенко. 

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Это решение было принято во время конференции городской партийной ячейки. Тищенко заявил, что для него это "особенный день". Его кандидатуру в качестве руководителя Слуги народа в Киеве утвердил также Высший совет партии. 

Кроме того, в партии определились с руководителями ячеек в Кривом Роге и 19 областях.

Членами городского совета партийной организации в Киеве стали министр культуры Александр Ткаченко, нардепы Андрей Холодов, Анна Бондар, Богдан Яременко, Максим Перебийнис, Роман Грищук и другие.

Ранее Тищенко заявлял, что готов пойти на выборы мэра Киева. "Я не буду говорить неоднозначно. Я не просто иду на выборы мэра. Если Владимир Александрович (Зеленский) доверит мне это почетное право представлять интересы нашей команды в моем родном городе, то я выиграю выборы", – говорил он.

Как ранее сообщал Фокус:

  • После скандала вокруг ресторана "Велюр" Николая Тищенко, туда пришла с проверкой полиция Киева. По прибытию полицейских в заведении посетителей не было. Администратору ресторана разъяснили нормы соблюдения карантина и ответственность за его нарушение.

 