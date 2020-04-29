Свои действия бывший народный депутат объяснил тем, что карантинные требования одинаковы для всех граждан

На фоне скандала вокруг ресторана "Велюр" Николая Тищенко глава Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко вместе с соратниками приехал к заведению и "замуровал" входную дверь с помощью строительных блоков и монтажной пены.

Видео данной акции он опубликовал на своей странице в Facebok.

Свои действия Ляшко объяснил тем, что карантинные требования должны выполнять все граждане, независимо от статуса и доходов.

"Миллионы людей из-за карантина потеряли работу. А эти "слуги" называют себя "Слугами народа" – на самом деле – слуги своей жадности и слуги денег... Это дорогое гламурное г..но, которое они для себя открывают, чтобы жрать и чай покупать за 500 гривен за чашку... Фермеры не могут продать за три копейки огурцы... Поэтому карантин – так карантин! Для всех", – прокомментировал свои действия Ляшко.

На установленных возле дверей ресторана строительных блоках и окнах заведения участники акции краской написали: "Карантин" и "Закон один для всех".

Напомним, согласно расследованию Bihus.info, во время карантина киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко продолжает работать и принимать VIP-гостей.

Сам Николай Тищенко заявил, что как заведение питания ресторан "Велюр" во время карантина не работает. Он используется в качестве "штаба для встерчи с помощниками" для обсуждения "плана преобразования Киева".

Как ранее сообщал Фокус:

После скандала вокруг ресторана "Велюр" Николая Тищенко туда пришла с проверкой полиция Киева. По прибытию полицейских в заведении посетителей не было. Администратору ресторана разъяснили нормы соблюдения карантина и ответственность за его нарушение.

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов опроверг утверждения журналистов Bihus.info, что он посещал киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко во время карантина.